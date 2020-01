Pranzo di Pasqua 2020 alla Tenuta Astroni

La domenica di Pasqua quest’anno cade il 12 aprile 2019 e, per tantissime persone, è un’occasione imperdibile sia per trascorrere una giornata all’aria aperta a Napoli sia per gustare ottimi pranzi.

Tenuta Astroni propone uno dei migliori pranzi di Pasqua 2020 a Napoli con menu di terra e mare (prenotazione obbligatoria)

PROGRAMMA PRANZO DI PASQUA A NAPOLI

INIZIO ORE 13:00

MENÙ ADULTO PRANZO DI PASQUA 2020



MENÙ MARE

Prezzo € 50,00

Ostriche, Carpaccio di Salmone, Carpaccio di Pesce Spada

Julienne di Seppie & Polpo all'Insalata su Letto di Verdure Croccanti

Scialatiello all'Amalfitana

Filetto di Orata & Gamberoni con Panure di Mandorle

Patata Prezzemolata

Dolce

Bibite, Acqua minerale, Vino Aglianico & Falanghina delle Cantine Astroni

Caffè, Amaro, Grappa & Limoncello



MENÙ TERRA

Prezzo € 42,00

Timballo di Parmigiana con Ricotta di Fuscella e Salsa di Pomodorino Sicilia

Sformato di Carciofi, Speck & Provola farcito con Salsa al Formaggio

Fusilli con Zucchine, Speck & Provola

Arrosto di Maialino con Demi-Glace di Porcini & Patate Novelle

Dolce

Bibite, Acqua minerale, Vino Aglianico & Falanghina delle Cantine Astroni

Caffè, Amaro, Grappa & Limoncello



MENÙ BAMBINO

Prezzo € 35,00 euro (incluso di attrazioni: area gonfiabili e giro con cavallo)

Prosciutto & Mozzarella di Bufala

Gnocchetti alla Sorrentina

Cotoletta di Pollo & Patatine

Bibite & Acqua



INTRATTENIMENTO PER ADULTI

Il pranzo sarà allietato dal D.J e dalla posteggia napoletana.



ATTRAZIONI PER BAMBINI

Per i bambini sarà allestita un’area coperta con gonfiabili ed avranno la possibilità di ricevere zucchero filato e pop-corn al momento. Passeggiata a cavallo dei bambini.

