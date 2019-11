Pranzo del primo dell'anno 2020 alla Tenuta Astroni

Pranzo del primo gennaio 2020 alla Tenuta Astroni, splendido ristorante per eventi e ricevimenti a Napoli, immerso nel cuore dei Campi Flegrei.



Il pranzo sarà allietato dal DJ che vi accompagnerà per l’intero evento e da una divertente tombolata.



PROGRAMMA E MENU



INIZIO PRANZO ORE 13:00

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA CON ACCONTO



MENÙ ADULTO DEL 1° GENNAIO 2020

Prezzo € 40,00

Aperitivo con Fritturina Partenopea

Sformato di Carciofi & Pancetta su Letto di Crostino farcito con Salsa al Formaggio

Gnocchetti con Fior di Zucca, Provola & Caciocavallo

Arrosto di maialino con demi-glace di porcino e Patate Novelle

Tagliata di Frutta

Dolci Natalizi & Ciocere

Vini: Falanghina & Aglianico delle Cantine Astroni

Acqua, Caffè, Amaro, Spumante Dolce & Secco



MENÙ BAMBINO DEL 1° GENNAIO 2020

Prezzo € 25,00

Prosciutto & Mozzarella di Bufala

Pennette al Sugo

Cotoletta di Pollo con Patatine

Frutta

Acqua & Bibite



Per info : 081-7266156 / 331-3104964