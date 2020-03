Il potere del femmineo: tour attraverso l'iconografia femminile dell'arte antica al MANN

Attraverso l'iconografia femminile dell'arte antica è possibile riscoprire l'essenza della donna ed il potere del femmineo universalmente riconosciuto come indispensabile alla vita.

Tutto iniziò con La Grande Dea Madre, e la storia continua.

"Il potere del femmineo" vuole proporre una riflessione sul tema della rappresentazione della donna nell'arte antica, attraverso la visione di molte statue selezionate dal MANN. Lo scopo è far sì che le donne prendano consapevolezza della loro forza e potenza.



PROGRAMMA:

appuntamento ingresso Museo Mann

lingua italiana

16,50€ contributo evento

10,00€ ridotto cittadini EU under 25

7,00€ ridotto cittadini EU under 18



comprensivo di biglietto ingresso museo, guida abilitata, radiolina ascolto.



*INFO E PRENOTAZIONI*

Wapp: 3663191005

E-mail: partenopexperience@gmail.com



PRENOTAZIONI OBBLIGATORIA NON OLTRE IL 4 MARZO.



Evento partecipa alla pink night del Comune di Napoli