Pompei di Notte: visita guidata notturna agli scavi

Visita guidata notturna a Pompei. Godetevi una passeggiata sotto le stelle alla scoperta dei luoghi più importanti della città. Il mercato, i calchi, gli oggetti che i romani usavano nell'ambito della vita quotidiana. Un piccolo assaggio al chiarore della luna.



L'area visitabile è quella del Foro con i suoi edifici (non l'intero sito), il cuore della città insomma.

Per info e prenotazioni 3498831295 o sara.morosofi@gmail.com

Costo 15€ a persona per gli adulti e 10€ per i bambini.