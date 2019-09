Pompei di notte: passeggiata notturna negli Scavi

Sabato 28 settembre vi invitiamo ad una passeggiata notturna negli Scavi di Pompei, in occasione dell'ultima apertura serale della stagione.



Immersi in un'atmosfera suggestiva fatta di luci soffuse, proiezioni e suoni che rievocano la vita quotidiana dell'epoca, visiteremo la zona del foro, con i suoi edifici pubblici e le attività commerciali nelle vicinanze. Ripercorreremo insieme le tappe della storia della città e le fasi dell'eruzione che la seppellì.

Scopri con noi la magia di Pompei di notte, rivivi il fascino di un'epoca lontana grazie ad un sito dove il tempo si è fermato.



VISITA GUIDATA

Appuntamento a Porta Marina Superiore alle ore 20.45

Costo 15 € adulti

10 € ragazzi dai 10 ai 17 anni

Gratis per bambini fino a 9 anni



Biglietto d'ingresso incluso

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA



Per info e prenotazioni

3278410806 Valentina