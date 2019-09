Pompei di notte: passeggiata sotto le stelle

Passeggiata serale agli scavi archeologici di Pompei, verrete condotti in un viaggio nel tempo, accompagnati da musiche, suoni e rumori di una tipica giornata pompeiana, tra domus e terme e templi, vivrete una serata unica, Pompei sotto le stelle. Partiremo da Porta Marina, passando per il foro, cuore della vita cittadina, passando per il tempio di Giove, di Apollo, di Venere vivendo il caos dell'antico mercato, fino all'Antiquarium.



Appuntamento ore 20.00 porta Marina Superiore in via villa dei misteri

Durata 1 h 15

Costo: 15 euro incluso biglietti e whispers ( se necessarie)

13 euro studenti e soci

5 euro Bambini



Altre date disponibili

21 settembre

27 settembre



Prenotazione obbligatoria

al 3739042367

o ad animadinapoli@hotmail.it



inviando un sms o un whatsapp o una mail indicando i nominativi dei partecipanti ed il tour a cui si vuole prendere parte (in caso di mail indicare anche il numero di telefono)