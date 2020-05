Pomigliano Jazz ONAIR, 4 grandi musicisti per 4 home concert

Riprendono da stasera, mercoledì 6 maggio, fino a sabato 9 maggio i concerti di PJ ON AIR, il programma di attività on line organizzato da Pomigliano Jazz in collaborazione con l’Ente Parco Nazionale del Vesuvio e JIP - Jazz Italian Platform.

4 home concert con 4 tra i più interessanti jazzisti campani, verranno trasmessi in streaming ogni sera dalle ore 20 sulle pagine facebook di Pomigliano Jazz e JIP. SI inizia stasera con “Tales of freedom” del pianista Andrea Rea. Domani (7 maggio) toccherà al trombonista Alessandro Tedesco presentare un curioso live solo per trombone ed elettronica. Venerdì 8 maggio sarà volta del piano solo del compositore Francesco D’Errico mentre a chiudere la rassegna il 9 maggio toccherà al pianista stabiese Francesco Nastro.

Pomigliano Jazz ON AIR è anche occasione per sostenere l’impegno dei sanitari dell’Ospedale di Boscotrecase trasformato in Covid Hospital. E’ infatti possibile effettuare una donazione al seguente IBAN: IT35VO760103400000078509783, indicando come casuale: Covid Hospital Boscotrecase

La rassegna rientra nel più ampio cartellone JIP on streaming - il primo festival nazionale di jazz sul web - realizzato da otto storiche organizzazioni italiane riunite nell'associazione Jazz Italian Platform. Oltre a Pomigliano Jazz fanno parte dell'associazione anche Umbria jazz, Crossroads, Veneto jazz,Saint Louis college of music, Bologna jazz, Visioninmusica e Jazz in Sardegna.