Cristina Portolano e la sua “Quasi Signorina” alla Feltrinelli

POMIGLIANO - Il 6 gennaio alle ore 18:00 presso la Feltrinelli di Via Roma, 281 ci sarà la presentazione di "Quasi signorina" il bellissimo graphic novel della fumettista Cristina Portolano edito dalla cada editrice milanese Topipittori.

L'incontro è organizzato da Viviana Papilio e dal blog culturale una banda di cefali (www.bandadicefali.it). Sarà presente anche Rita Alessandra Fusco che leggerà alcuni estratti del testo.

Cristina Portolano, fumettista napoletana, ha studiato a Bologna all'Accademia di Belle Arti. Dopo l'Erasmus a Parigi, all' École nationale Supérieure des Arts Décoratif, si è appassionata alla grafica d'arte e all'incisione. Oggi, disegna storie a fumetti, è illustratrice, insegna educazione artistica alle scuole medie e tiene laboratori di disegno e arte murale. Ha pubblicato su Internazionale, Lo straniero, Hamelin, Illywords, Napoli Monitor, e per collettivi di autoproduzione come Ernest virgola, Delebile, Teiera, Squame. Ha vinto diversi premi ed esposto in Italia e all'estero in mostre personali.

Questa a Pomigliano sarà la sua prima presentazione nel territorio. Il suo primo graphic novel "Quasi signorina" racconta degli anni dalla nascita a Napoli alla fine degli anni ottanta, fino all'inizio dell'adolescenza, attraverso una varietà di istantanee e aneddoti brevi ma efficaci di vita familiare sempre all'insegna dell'autoironia. Ha riscosso grande successo di pubblico e critica, ed è quasi in fase di ristampa.

Saranno presenti alla presentazione Carla De Felice e Anna Giordano di una banda di cefali e Viviana Papilio. Leggerà alcuni estratti del graphic novel Rita Alessandra Fusco. L'ingresso è gratuito.