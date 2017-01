"Political digital strategy" presentazione del libro di Marrazzo e Grasso

Giovedì 26 gennaio, ore 18, a Napoli, nello Spazio Nea (via Santa Maria di Costantinopoli, 53), Francesco Marrazzo e Gaetano Grasso presentano il loro libro "Political Digital Strategy - Come fare campagna elettorale online", Dario Flaccovio Editore. Modera Francesco Piccinini, direttore responsabile di Fanpage. "Political Digital Strategy" è un manuale per la comunicazione social in campagna elettorale, mirata a battere gli avversari politici. Risponde a quesiti di fondamentale rilevanza per un consulente politico-elettorale che voglia affrontare le sfide portate dall'ecosistema digitale. Come utilizzare i più noti strumenti e piattaforme di comunicazione social in campagna elettorale? Quali dati devo analizzare per identificare le azioni più efficaci? Quali iniziative permettono di spostare l'attenzione dei cittadini dal web al territorio? Leggete e saprete.