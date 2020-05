"Poi Vorrei...", il singolo di debutto dI Francesca Valente

Da Sabato 30 Maggio sarà distribuito in tutti gli Store Digitali, sotto etichetta PMG Productions, ''Poi Vorrei'' il primo singolo della cantante, astro nascente del musica leggera.

Il brano è firmato dal giovanissimo compositore Carmine Padula, definito dagli addetti al settore uno tra i più promettenti compositori contemporanei.

Francesca Valente, nata a Caserta il 6 agosto 1998, inizia a studiare canto all’età di 14 anni presso una scuola di canto della zona. Si perfeziona artisticamente presso la Dream Music School sotto la guida dell’ insegnante Raffaele De Seo. Nel corso degli anni si è esibita su numerosi palchi di festival e concorsi.

"Poi Vorrei", è un brano al quale sono affezionata molto. Racconta, con una lente molto introspettiva, quello che stiamo vivendo oggi. Non si limita però alla sola situazione paradossale che stiamo vivendo, ma vuole essere una canzone adatta a chiunque in qualsiasi momento si trova in una situazione di difficoltà ma non si arrende, proprio come stiamo facendo noi oggi." ci racconta Francesca.

Il brano parla di speranza, ma anche di consapevolezza, esaltando i sentimenti nobili che tutti noi possiamo provare verso chi amiamo, in modo incondizionato.

"Sono molto contento di aver composto questa canzone per Francesca, ho intravisto subito molto potenziale nella sua vocalità e nella sua grinta. Credo che questa canzone possa aiutare molti che si trovano in una situazione di difficoltà, sia nel presente che nel futuro. Ringrazio Francesca per aver accolto con tanto entusiasmo questo progetto" dice il Maestro Carmine Padula.

Per ascoltare la canzone basta collegarsi su qualsiasi negozio online.