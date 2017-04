Poesie in Viaggio: gara poetica dedicata al Viaggio

Dall'11 al 30 aprile 2017 L'Associazione culturale no profit "Poesie metropolitane" in collaborazione con il B&B Toledo Station, Radio no Frontiere e il magazine Salute Buongiorno, organizza una gara poetica dedicata al Viaggio.

Invia i tuoi componimenti sulle esperienza del viaggiare: sensazioni, percezioni, strade e nuovi luoghi da scoprire, cosa portiamo a casa e quanto ci cambia viaggiare. La gara prevede un contributo di € 10 con tessera associativa, i fondi saranno utilizzati per nuove azioni in città e permetterci di continuare a credere nei sogni e creare qualcosa di diverso.

Al termine della gara una giuria composta da Federico Mancini di Radio no Frontiere, Fabrizio De Lella Manager di Toledo Station e Serena Sarno, giornalista di Salute e Buongiorno decreteranno tre poesie vincitrici, i versi poetici saranno pubblicati sulle calamite metropolitane dell'associazione con sfondi inediti: i monumenti di Napoli e Totò in occasione del Maggio dei monumenti e saranno protagoniste di una vera e propria guerrillia marketing. Le calamite, saranno infatti posizionate su tutta Via Toledo e i passanti dovranno prendere le calamite poetiche che incontrano per strada ed inviarci una foto nel posto in cui hanno portato la calamita sulla nostra pagina Facebook la foto più bella verrà stampata e presentata al Toledo Station e pubblicata sul sito di poesiemetropolitane.com

L'evento di premiazione di "Poesie in viaggio" si terrà il 28 maggio presso il B&B Toledo Station con diretta web Radio no Frontiere, gli autori vincitori saranno ospiti della trasmissione di Francesco Mancini, inoltre le poesie verranno declamate e alcune anche cantate nel corso dell'evento.

Regolamento - Può essere inviata solo una poesia - La poesia dovrà contenere Testo e nome e cognome dell'autore - L'autore cede temporaneamente i diritti per tutta la durata dell'evento e per successiva divulgazione poetica in città - Le poesie dovranno essere inviate sul link della gara - L'autore dovrà inviare per email copia della quota per tessera associativa Premi autori - Targhe calamite metropolitane - Protagoniste della guerriglia marketing dell'associazione per la città - Declamazione nel corso dell'evento - Le poesie saranno pubblicate sul trimestrale Salute e Buongiorno prossimo numero luglio - Gli autori saranno ospiti in Radio no frontiere