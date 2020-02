Plogging Itinerante a Napoli: appuntamento tra sport e cura della città

Sabato 8 febbraio, alle ore 10.30, nuovo appuntamento a Napoli con il Free Fitness di Enecta e la Speciale Camminata Sportiva gratuita.

In questa occasione, l'iniziativa è volta non solo al benessere fisico, ma anche alla cura dell'ambiente e a valorizzare la cultura del rispetto per il territorio. Il format, infatti, è quello del Plogging Itinerante (letteralmente Plastica + Jogging): una Camminata Sportiva durante la quale i partecipanti raccoglieranno anche rifiuti in plastica abbandonati.

Alla guida della sessione sportiva, l'Head Coach Riccardo Buono

L'evento è organizzato in collaborazione con Prendi3 (invece di gettare, #prendi3), un progetto culturale che mira a eliminare la plastica dalla nostra quotidianità. Per un mare, spiagge e un mondo più puliti.

Come funzionerà l'evento:

Il percorso è strutturato su una serie di esercizi fisici, movimenti e stretching. Durante l'attività fisica, ogni qualvolta verranno avvistati 3 oggetti di plastica, verranno raccolti e gettati nella campana del riciclo più vicina. Un modo per fare sport in maniera diversa e sostenibile.

DETTAGLI E INFO:

Appuntamento ore 09,45 al Parco Costantino, Viale Traiano

Il percorso:

Partenza dal Parco Costantino, poi camminata sportiva attraverso il quartiere. Si farà quindi sport, alternando la raccolta della plastica che i partecipanti troveranno in giro, per ritornare al Parco in chiusura.

Per partecipare è importante portare con sé, oltre ad un abbigliamento sportivo, un paio di guanti (lattice o giardinaggio) e un sacchetto di plastica (che poi verrà regolarmente differenziato in campana)