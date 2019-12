Plogging Itinerante, a Napoli la Camminata Sportiva eco-friendly

Domenica 15 dicembre, alle ore 10 nuovo appuntamento con il Free Fitness e la speciale passeggiata sportiva.

Questo mese, l'iniziativa è volta non solo al benessere fisico, ma anche alla cura dell'ambiente e a valorizzare la cultura del rispetto per il territorio. Il format, infatti, è quello del Plogging Itinerante (letteralmente Plastica + Jogging): una Camminata Sportiva durante la quale i partecipanti raccoglieranno anche rifiuti in plastica abbandonati.

Come sempre, l'iniziativa promossa da Enecta è completamente gratuita.

L'evento è organizzato in collaborazione con Prendi3 (invece di gettare, #prendi3), un progetto culturale che mira a eliminare la plastica dalla nostra quotidianità. Per un mare, spiagge e un mondo più puliti.

Come funzionerà l'evento:

Il percorso è strutturato su una serie di esercizi fisici, movimenti e stretching. Durante l'attività fisica, ogni qualvolta verranno avvistati 3 oggetti di plastica, verranno raccolti e gettati nella campana del riciclo più vicina. Un modo per fare sport in maniera diversa e sostenibile.

DETTAGLI E INFO:

Appuntamento ore 09,45 a Piazza Vanvitelli (Stazione Metro linea 1 - meeting point Fiorario)

Il percorso: Via scarlatti- via Luca Giordano- (scalette) Via Aniello Falcone- Largo Madre Teresa di Calcutta- (a sx) Via Tasso- (a dx) Corso Vittorio Emanuele- Piazza Sannazzaro.

Arrivo agli imbarchi aliscafi di Mergellina

Pausa e raccolta finale al mare, zona rotonda Diaz, o in zona dove ci sarà necessità.

Per partecipare è importante portare con sé, oltre ad un abbigliamento sportivo, un paio di guanti (lattice o giardinaggio) e un sacchetto di plastica (che poi verrà regolarmente differenziato in campana)