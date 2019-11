Playground Project Live Jazz & Jam Session

Martedì 12 novembre 2019

Live_Jazz

Ore 21:00 - 22:30

Santa Cecilia Jazz Club

Via Montecalvario, 34

tel. 3357466327



Marco Fiorenzano - Piano

Daniele De Santo - Contrabbasso

Emiliano Barrella- Batteria



Il Playground Project nasce dall’incontro di tre giovani musicisti campani uniti da una grande passione per la musica Jazz. La formazione è composta da Marco Fiorenzano al pianoforte, Emiliano Barrella alla batteria e Daniele De Santo al basso.

Grazie ad un approfondito studio del linguaggio jazzistico, sia della tradizione che dell'avanguardia, il Trio riesce da subito a ricercare un proprio stile, elegante ed energico allo stesso tempo.

Le composizioni originali di Marco Fiorenzano, eteree e con una forte componente melodica, sono arricchite da una ritmica moderna con influenze rock e drum 'n' bass, dando vita così a una vasta gamma di atmosfere e suoni.

Si esibiscono negli anni in numerosi Club e partecipano a svariate rassegne tra cui "Serravalle Jazz”, "Averno in Musica", "Jazz italiano per Amatrice"

Nel 2016 partepipano al Concorso Nazionale “Chicco Bettinardi”, dove si aggiudicano il primo premio e il premio della critica, che decidono di reinvestire per registrare il loro primo album presentato in anteprima il 9 marzo in occasione della loro esibizione al "Piacenza Jazz Fest '17".



Inizio Jam_Session ore 23:00

A conclusione del concerto prenderà inizio la consueta jam-session aperta a chiunque desideri partecipare.



Riservato ai Soci ARCI - Club Santa Cecilia.

Prima consumazione 10€ al tavolo.

Free Entry in piedi presso Area Bar interna ed esterna alla Sala.

dalle ore 23.00 Free Entry musicisti Jam Session.



Consumazione obbligatoria. E' possibile prenotare la cena in convenzione.



Per informazioni 081 406800 presso Hotel Toledo adiacente la Sala Santa Cecilia

prenotazioni WhatsApp al 3357466327.



La Sala Santa Cecilia è ubicata nelle immediate vicinanze della Metropolitana Via Toledo linea 1 e a pochi minuti dalla Funicolare-Augusteo. È disponibile il servizio di chiamata Taxi. Per gli automuniti è consigliabile parcheggiare nei pressi della Posta Centrale di Napoli dalla quale, attraversando a piedi la zona pedonale antistante la fermata di Toledo della Metro, è possibile in pochi minuti raggiungere la Sala.