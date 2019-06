PlasticFreeNaples al Parco Viviani: Drink, Musica e Cultura per salvare l’ambiente

Aperipark, con il patrocinio della II Municipalità, presenta #PlasticFreeNaples: Drink, Musica e Cultura per salvare l’ambiente.

L'appuntamento, a ingresso gratuito, è il 14 giugno al Parco Viviani.

Si tratta, spiegano i promotori, di "un evento che guarda alla tutela dell’ambiente, per sensibilizzare l’opinione pubblica su una delle più gravi emergenze ambientali dei nostri tempi: l’inquinamento da plastica.

La manifestazione sarà uno dei primi eventi della città che rinuncia alla plastica. I bicchieri per degustare le bollicine saranno di flûte biodegradabili/compostabili e le cannucce in carta/canapa".

IN CONSOLLE I Dj

DAVE MASS

ELVIO IANNITTI

FROHIKE

Partner : Wol - Mesmerize - Frydays For Future - Let’s do it - Cleanap - Gea ets - Green Peace - Retake

Media Partner : ORadio

Infoline 3382954332