Plank-on! BYC Training®: sport e allenamento tra le bellezze di Napoli

Plank-on! BYC Training® è un’iniziativa Sportiva Culturale organizzata nelle città d’Italia fino ad arrivare in America.

BYC Training® è un allenamento tra le bellezze della città, in questo caso Napoli, e consiste in un percorso di 7km che comprende 40 diversi esercizi con tecniche innovative.

Ad accompagnare i partecipanti nel workout saranno i nostri master trainer che con i loro consigli saranno a capo del gruppo, inoltre il nostro staff comprende un fotografo che darà la possibilità di avere un ricordo dell’intensa mattinata passata insieme ed infine di una guida turistica qualificata, che durante tutto il percorso ci racconterà la storia dei monumenti e della città.

L'appuntamento è a Napoli alle ore 9.00, presso il ristorante zi Teresa, Borgo Marinaro 1, nei pressi di Castel dell'Ovo.