I PJ Masks arrivano a Napoli per festeggiare il 50esimo anniversario dell’allunaggio

Città della Scienza ospiterà un weekend dedicato in cui tutti i piccoli fan saranno invitati a partecipare a una super moon adventure. Prosegue il tour nei planetari più belli d’Italia: dopo il successo delle tappe di Firenze, Bolzano e Porto Recanati i PJ Masks portano le loro avventure a Napoli.

In occasione del 50esimo anniversario dell’allunaggio, appuntamento fissato per Sabato 29 e Domenica 30 Giugno per partecipare alla PJ Masks super moon adventure.

I piccoli fan della serie animata PJ Masks, insieme a mamma e papà, avranno l’opportunità di incontrare i loro eroi e soprattutto assistere alla speciale proiezione di due Super Moon episodi che saranno proposti direttamente sulla cupola del più grande planetario italiano! E non solo, sempre all’interno della cupola una lezione speciale condurrà i bambini e le loro famiglie alla scoperta dei segreti che si celano nello spazio, per un’esperienza davvero imperdibile.

Sarà una vera e propria immersione nel mondo PJ Masks grazie a simpatici laboratori con tante schede da colorare e disegnare e ad una speciale caccia al tesoro alla ricerca dei cristalli di Lunetta per aiutare i Superpigiamini a salvare la situazione! In più, tutti i partecipanti potranno ascoltare una lettura animata che li condurrà dritti all’interno di una delle avventure targate PJ Masks, mentre, nella speciale toys area tutti i bimbi potranno intrattenersi con i giocattoli dedicati alla serie e ancora farsi truccare con la mascherina del proprio PJ Masks preferito.

Grazie alla presenza dei Superpigiamini tutti i bambini e le famiglie potranno vivere una giornata davvero unica all’insegna del divertimento e dell’apprendimento. Non resta che prepararsi al grido: “PJ Masks pronti all’azione anche sulla luna salviamo la situazione!”



Per info: 081 7352222