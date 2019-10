PizzArt, incontro tra arte e gusto a Palazzo Venezia

Sabato 12 ottobre dalle 18 alle 24 nel fascino delle mura di Palazzo Venezia, si inaugura una nuova esperienza di intrattenimento non convenzionale.

L’incantevole location, con il suo giardino pensile, la scenografica loggia e la rinomata “casina pompeiana” sarà teatro del primo appuntamento di PizzArt unione perfetta tra gusto, storia e arte.

L’inaugurazione vedrà tra i protagonisti LA PIZZA FRITTA.

L’artigianalità dell’impasto ‘Condurro Pizzerie’, la dedizione verso l’arte della pizza e la ricerca degli ingredienti di prima qualità saranno gli elementi portanti dell’evento.

Esaltanti performance di danza contemporanea con luci a led si fonderanno con l’estro e la fantasia dell’arte della Pizza.

Non mancherà un angolo dedicato alla Napoletanità con l’associazione ‘I Lazzari’, che proporrà una coinvolgente rubrica in lingua napoletana "frijenno, nciucianno..." e performance recitate.

Uno scorcio della Napoli vera tra Performance Artistiche, recitazione in Napoletano, lingua patrimonio dell’UNESCO, e la Pizza Fritta, simbolo indiscusso dei sapori della tradizione partenopea.

Organizzato da: ‘Condurro Pizzerie’, Nomea srl , Palazzo Venezia Napoli, Associazione ‘I Lazzari’

Ingresso 15 € (Pizza, Bibita, Performance, Rubrica in Napoletano)

Prenotazione con nominativo obbligatoria:

www.nomeaeventi.it