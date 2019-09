Nell’ambito della IX edizione Napoli Pizza Village, prende il via il Pizza Village d’Essai sulla Terrazza Ferrari alla Rotonda Diaz, dove, dal 13 al 22 settembre a partire dalle ore 20.00, tutte le sere si parlerà di pizza con alcuni dei suoi più significativi interpreti pizzaioli, esperti di gastronomia e giornalisti di settore.

Dieci appuntamenti dedicati alla pizza, da odorare, gustare e da studiare con alcuni tra i maestri pizzaioli più titolati d’Italia che si alterneranno ai forni allestiti in Terrazza Ferrari, realizzati in collaborazione con le Cantine Ferrari, il brand italiano di grande prestigio, che si è aggiudicato 15 ori nel concorso The Champagne & Sparkling Wine World Championships 2019, raggiungendo la vetta di miglior produttore di bollicine al mondo e superando, così, anche le più prestigiose maison francesi.

L’evento, ideato da Malvarosa, intende esaltare tutte le sfumature di un prodotto che racconta l’Italia nel mondo: la pizza, partendo da quella napoletana più classica, fino ad arrivare alle sue evoluzioni più moderne.

A chiacchierare con i protagonisti della pizza saranno critici gastronomici, giornalisti, opinion leader ed esperti del settore: saranno loro a stuzzicare gli ospiti per carpire segreti, ultime tendenze, news, ingredienti più in voga e tecniche più innovative.

Calendario degli Appuntamenti

Venerdì 13 settembre ore 20:00

PopPizza

conduce Nio Puzzi

con Raf Bonetta, Vincenzo Angillotti, Vincenzo Esposito

Sabato 14 settembre ore 20:00

Pizza Connection

conduce Antonio Scuteri

con Gabriele Bonci, Giuseppe Di Meglio

Domenica 15 settembre ore 20:00

I Maestri e Margherita

conduce Fulvio Giuliani

con Salvatore Salvo, Renato Bosco, Gennarino Esposito, Marcello Lunelli, Roberto Anesi

Lunedì 16 settembre ore 21:00

Pizza Senza

Senza glutine, senza lattosio, senza sale

conducono Federica Gentile e Nunzia Marciano

con Renata Sitko, Guglielmo Vuolo, Davide Civitiello, Maurizio Filippi

Martedì 17 settembre ore 18:00

Formare il futuro

Presentazione del Mooc #pizzarevolution il primo corso on line accademico curato da Luciano Pignataro per Federica della Federico II

con Evelina Bruno, Valentina della Corte, Gino Sorbillo | pizze di Vincenzo Iannucci

Mercoledì 18 settembre ore 20:00

Autoctonie

conduce Antonio Paolini

con Luca Pezzetta, Peppe Cannistrà

Giovedì 19 settembre ore 18:00

Nostalgia di Pizza

conduce Guido Barendson

con Maurizio Cortese, Francesco Martucci, Assunta Pacifico, Chiara Giovoni

Venerdì 20 settembre ore 20:00

Il futuro è presente!

conducono Luciano Pignataro, Barbara Guerra e Albert Sapere

con Matteo Lorito, Bonny Ferrara, Renato Ruggiero, Carlo Sammarco, Cristiano Piccirillo, Sami El Sabawy, Maicol Izzo, Enzo Coccia, Francesco Sposito | pizze di Jessica de Vivo

Sabato 21 settembre ore 18:00

Pizza Donna

conduce Nerina Di Nunzio

con Sara Palmieri, Marzia de Rinaldi

Sabato 21 settembre ore 20:00

Pizza Tour

conducono Federico De Cesare Viola e Luciana Squadrilli

con Ciro Oliva, Corrado Scaglione, Jacopo Mercuro, Mirko Rizzo

Domenica 22 settembre ore 20:00

Cucina&Pizza

conduce Eleonora Cozzella

con Franco Pepe, Alfonso Iaccarino