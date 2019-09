Torna il Pizza Village: dieci giorni di cibo e grande musica

Saranno 50 i forni a legna in attività per la nona edizione di Napoli Pizza Village. Per numeri è il primo festival gstronomico al Mondo, con 45 pizzerie e 1,2 chilometri di stand sul Lungomare. La manifestazione si terrà dal 13 al 22 settembre. Nel 2018, la kermesse ha registrato oltre un milione di presenze, circa la metà da fuori regione.

Pizza Village non sarà solo cibo, ma anche grandi eventi musicali: Arisa, Achille Lauro, Mamhood, Anastasio ed Eugenio Bennato sono solo alcuni dei nomi che saliranno sul palco di Rotonda Diaz. Da segnalare anche il campionato mondiale del pizzaiuolo che, oltre alla solita pattuglia di giapponesi, vedrà anche la partecipazione massiccia di cinesi e americani.