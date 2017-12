Arte dei Pizzaiuoli patrimonio Unesco: si festeggia con pizze gratis da Sorbillo ai Tribunali

Pizza patrimonio Unesco. Alle 11.30 da Sorbillo ai Tribunali la festa per strada dei pizzaioli napoletani che distribuiranno pizze gratis.

"È un risultato che premia un lavoro di squadra e riconosce il valore del lavoro dei pizzaioli napoletani".

Lo ha detto il consigliere regionale dei Verdi, Francesco Emilio Borrelli, ex assessore provinciale all'agricoltura, complimentandosi con la delegazione italiana a Seul guidata da Pier Luigi Petrillo, capo ufficio legislativo della Regione Campania, con il quale Borrelli è rimasto costantemente in contatto.

Per festeggiare il riconoscimento, stamattina, giovedì 7 dicembre alle 11.30, appuntamento nella pizzeria Sorbillo ai Tribunali dove i fratelli Gino Sorbillo e Antonio Sorbillo, insieme a Starita, Coccia e Oliva distribuiranno pizze gratis per celebrare il riconoscimento dell'arte dei pizzaioli napoletani nel patrimonio immateriale dell'umanità.