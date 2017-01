"#PizzaUnesco, 2017 anno decisivo": la presentazione delle iniziative

Il 2017 sarà un anno determinante per la candidatura dell'Arte dei pizzaiuoli napoletani a Patrimonio Culturale Immateriale UNESCO, il primo importante appuntamento dell'anno si terrà il 9 gennaio alle 18 presso Rossopomodoro Napoli in Via Partenope con la presentazione delle iniziative in programma per la campagna #pizzaUnesco nel mondo.

Nella locandina tutti i partecipanti all'incontro: