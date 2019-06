Pizza solidale per i 130 anni della Margherita: Brandi offre il pranzo alle persone in difficoltà

L’obbligo della condivisione. Quale migliore occasione per festeggiare il 130esimo anniversario della Margherita, felice invenzione della pizzeria Brandi, con un momento di allegria e spensieratezza rivolto ai fratelli indigenti.

Da qui l’iniziativa solidaristica, voluta dai tre fratelli Paolo, Sara ed Edoardo Pagnani, in collaborazione con la Caritas diocesana di Napoli, diretta da don Vincenzo Cozzolino e il suo vice Giancamillo Trani. Un pranzo per quanti sono nel bisogno, una consuetudine che si rinnova almeno una volta l’anno in favore del prossimo in difficoltà.

Martedì 11 giugno (ore 12) verranno predisposti dei gazebo lungo via Chiaia (angolo vicolo Sant'Anna di Palazzo), dove saranno offerti degli assaggi, in sinergia con Associazione Pizzaioli Napoletani (APN), presieduta da Sergio Miccù. A preparare il gustoso piatto tradizionale anche i ragazzi che seguono il corso presso l’istituto don Luigi Guanella. L’“Antica Pizzeria Ristorante della Regina d’Italia”, ovvero Brandi, aprirà le sue porte del cuore.