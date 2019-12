Arte del pizzaiuolo patrimonio dell’Unesco: per il secondo anniversario pizza gratis ed eventi in tutta Napoli

In occasione del secondo anniversario del riconoscimento UNESCO all'Arte del Pizzaiuolo Napoletano, annoverata nella prestigiosa Lista del Patrimonio culturale immateriale dell’Umanità, il 7 dicembre si celebra la storica ricorrenza insieme all’intera città di Napoli. L’intento è quello di portare nelle strade e nelle piazze il calore e lo spirito di socialità che i pizzaiuoli napoletani esprimono durante il processo di produzione della pizza.

L’Arte del Pizzaiuolo Napoletano è la riaffermazione di una tradizione che per il nostro Paese rappresenta, da secoli, un vero elemento d’unione culturale. Un patrimonio di conoscenze artigianali uniche, tramandate di padre in figlio, che sono tesoro del popolo partenopeo.

Sono trascorsi due anni da quando il 12° Comitato Intergovernativo per la Salvaguardia del Patrimonio Culturale Immateriale dell’UNESCO, riunitosi sull’isola di Jeju in Corea del Sud, ha valutato positivamente, e con voto unanime, la candidatura italiana. Perché il “saper fare” la pizza presuppone esperienza, manualità, dedizione, estro, amore, fantasia in una sintesi d’eccellenza che si identifica nell’antica arte popolare dei pizzaiuoli napoletani, così come si legge nella motivazione ufficiale dell’UNESCO: «il know-how culinario legato alla produzione della pizza, che comprende gesti, canzoni, espressioni visuali, gergo locale, capacità di maneggiare l’impasto della pizza, esibirsi e condividere è un indiscutibile patrimonio culturale».

La necessità di tutelare questo riconoscimento nasce proprio allo scopo di accrescere la consapevolezza del suo valore per le nostre radici e nel mondo. Perché è da quest’antica arte tradizionale che ha origine la pietanza divenuta nei secoli la più apprezzata al mondo. Questo riconoscimento, va sottolineato, non significa tuttavia tutelare un piatto – la pizza – ma, appunto, l’arte e l’artigiano che sta dietro la sua geniale creazione.

A livello mondiale, l’iscrizione dell’Arte del Pizzaiuolo Napoletano rappresenta un valore positivo per Napoli, la Regione Campania e il Belpaese, soprattutto nell’ambito dell’internazionalizzazione della cultura italiana. Inoltre, non meno importante, attraverso la diffusione della cultura dell’artigianalità della pizza si potrà ancora meglio diffondere l’uso di prodotti agroalimentari davvero italiani contrastando così agropirateria e italian sounding.

Il riconoscimento UNESCO dell'Arte del Pizzaiuolo Napoletano è il trionfo di una storia e di una cultura nate secoli fa sullo sfondo del Vesuvio, simbolo dell’intera comunità di Napoli, vanto dell'intera Campania e dell’Italia.



Mercoledì 4 dicembre 2019

Ore 19.30 Ristorante Zi Teresa, Borgo Marinaro 1 - Napoli

Incontro “L’arte del pizzaiuolo napoletano e la dieta mediterranea: patrimoni immateriali dell’Umanità” in occasione della COP 21

Mediterranean Action Plan – Barcelona Convention dell’United Nations Environment Programme.

Giovedì 5 dicembre 2019

Ore 10.30 Istituto d'Istruzione Superiore "Sannino-De Cillis" (Auditorium), Via Angelo Camillo de Meis 243 – Napoli

Incontro con gli studenti e proiezione del film “Totò Sapore e la magica storia della pizza” (Regia di Maurizio Forestieri)

Ore 15.00 Associazione Verace Pizza Napoletana (Aula Magna), Via Capodimonte 19/A - Napoli

"L'arte del pizzaiuolo napoletano in diretta social: tutela e valorizzazione sui media digitali”

Gli influencers incontrano i pizzaiuoli dell’Associazione Verace Pizza Napoletana e dell’Associazione Pizzaiuoli Napoletani.

Napoli

"Pizzajuolo che passione!". Percorso esperienziale gratuito ai primi 100 iscritti (10 in ogni pizzeria) che si saranno registrati su www.scabec.it/pizza

Venerdì 6 dicembre 2019

Ore 10.30 Reggia di Portici, (Sala Cinese) - Dipartimento di Agraria, Università degli Studi di Napoli "Federico II", via Università 100 - Portici (NA)

Convegno: “La pizza napoletana: tra tradizione e scienza”.

Ore 16.00/18.00 Pizzerie “Associazione Pizzaiuoli Napoletani” e “Associazione Verace Pizza Napoletana”, Napoli

"Pizzajuolo che passione!". Percorso esperienziale gratuito ai primi 100 iscritti (10 in ogni pizzeria) che si saranno registrati su www.scabec.it/pizza

Ore 16.00/18.00 Antica Pizzeria Brandi, Salita S. Anna di Palazzo 2 – Napoli

Incontro con i media per celebrare la vigilia del 2° anniversario de “L’arte del pizzaiuolo napoletano” patrimonio dell’Umanità.

Sabato 7 dicembre 2019

Ore 10.00 Basilica Reale Pontificia “San Francesco di Paola”, Piazza del Plebiscito - Napoli

Santa Messa e solenne benedizione dei pizzaioli.

Ore 11.30 Gran Caffè Gambrinus, Via Chiaia 1 - Napoli

Taglio della torta celebrativa del 2° anniversario de “L’arte del pizzaiuolo napoletano” patrimonio dell’Umanità.

L’ingresso agli eventi è libero, previa registrazione obbligatoria e fino ad esaurimento posti. La conferma di accredito è vincolante ai fini della partecipazione. RSVP indicando l’evento per il quale si desidera essere accreditati: info@fondazioneuniverde.it Per i percorsi esperenziali, invece , la registrazione va effettuata attraverso il sito www.scabec.it/pizza