Pizza & Lingua: una visita guidata tra cultura e buon cibo

Per il ciclo "Napoli è bellissima", evidenziamo questo bellissimo ed interessantissimo evento che vede l'abbinamento della cultura e del piacere della convivialità a tavola, il tutto nella splendida cornice del lungomare di Mergellina.

Si potranno ammirare le opere della Chiesa Monumentale di Santa Maria del Parto e di tutti i misteri napoletani che da centinaia di anni è ammantata. Ne uscirete ammaliati dal fascino suggestivo delle leggende della Chiesa e delle opere e ed abbagliati dalla bellezza del panorama che si scorge dal bellissimo terrazzo della Chiesa e concludere con una godereccia pizza e bibita nel ristorante "Pizzafly" La Figlia di Don Salvatore.

Visita Guidata Gratuita alla bellissima e suggestiva Chiesa di Santa Maria del Parto di Mergellina, dove potremmo scoprire tutti i misteri del cinquecentesco "Diavolo di Mergellina" e la storia della bellissima nobildonna Vittoria d'Avalos e del Vescovo Diomede Carafa e dell'Arcangelo Michele, della splendida opera in onore del poeta Jacopo Sannazaro, le statue lignee del XVI secolo, opera di Giovanni da Nola e, soprattutto la Madonna del Parto, protettrice delle donne in gravidanza, delle coppie che chiedono la Grazia di avere un figlio e delle mamme che chiedono protezione per i loro bambini.

Segue pizza e bibita (facoltativo), al ristorante "Pizzafly" La Figlia di Don Salvatore, per l'occasione ad un prezzo di € 12,00.

Pizza & Lingua, parole, cultura e convivialità tutti a pranzo con una bella pizza a Mergellina.