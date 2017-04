Pizza, Libri e Legalità: l'iniziativa della pizzeria Trianon da Ciro e Rogiosi Editore

Una nuova iniziativa interamente dedicata alle scuole firmata Trianon – Rogiosi Editore: mercoledì 19 aprile, a partire dalle 11, negli storici locali della pizzeria Trianon da Ciro di Via Pietro Colletta a Napoli arriva Pizza, Libri e Legalità, un format completamente nuovo nato dall’amicizia e dalla collaborazione tra i due prestigiosi marchi napoletani.

In questa occasione, infatti, sarà presentato il libro “Senso di marcia”, del giornalista Leandro Del Gaudio e il pm Catello Maresca, edito da Giapeto. Senso di marcia è anche il titolo del docufilm, da cui è tratto il libro, del giornalista e videomaker Duccio Giordano, sceneggiato dallo stesso Leandro Del Gaudio, che ha dato anche vita ad un progetto didattico che ha coinvolto i ragazzi delle scuole della nostra città.



Alla presentazione del 19 mattina interverranno dunque i due autori, Maresca e Del Gaudio, assieme al regista Giordano; gli alunni delle scuole napoletane non solo parteciperanno alla presentazione del libro nella storica pizzeria, ma alla fine potranno gustare la pizza in compagnia degli autori, ai quali potranno rivolgere tutte le domande che desiderano.

Il costo della giornata è al prezzo speciale di 10 euro, cifra che comprende pizza, bibita e libro.

Con Pizza Libri e Legalità si inaugura una primavera densa di appuntamenti per il Trianon che apre sempre più le sue porte ad iniziative culturali oltre che gastronomiche. Sempre nel progetto di collaborazione con Rogiosi, infatti, sono previsti altri due appuntamenti molto importanti: il 26 aprile sarà presentato il libro di Pietro Treccagnoli “Il Lungomare - Passeggiate Napoletane”, mentre l’8 maggio sarà inaugurata la mostra sui Pulcinella dello scultore Mario Iaione.