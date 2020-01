Pizza Day in Fattoria: diventare piccoli pizzaioli per un giorno

Pizza Day alla Tenuta Melofioccolo il 25 gennaio dalle 10 alle 12.30

𝗗𝗶𝘃𝗲𝗻𝘁𝗮 𝗽𝗶𝘇𝘇𝗮𝗶𝗼𝗹𝗼 𝗽𝗲𝗿 𝘂𝗻 𝗴𝗶𝗼𝗿𝗻𝗼!

Quale miglior modo di trascorre una mattinata in famiglia se non quello di ripercorrere un’ antica usanza dei pizzaiuoli napoletani?!



Il 17 gennaio è stata riconosciuta come la giornata mondiale della pizza italiana, la cui arte è diventata patrimonio dell’umanità.

Attraverso una lettura scopriremo le origini della pizza e la sua evoluzione fino ai giorni nostri, seguirà una caccia agli ingredienti per poter mettere le mani in pasta ed essere Pizzaioli per un giorno!

DETTAGLI:

Età 3-8 anni

Costo 15,00€ a bimbo, fratellino 10,00€

Per info e prenotazioni 3511447773

3451620517 oppure info@tenutamelofioccolo.com