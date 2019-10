“Piusensi”, serata di degustazione per incontrare cittadini e piccole produzioni locali

In via Monte di Dio 16, nel cuore del centro Storico di Napoli, presso l’associazione culturale “La Volta”, la “Piusensi” promuove un evento finalizzato ad incontrare i napoletani ed addetti ai lavori, in una serata degustazione tesa a coniugare l’idea del buon cibo con il valore delle piccole produzioni campane.

La Piusensi srls è una azienda attiva nel settore alimentare, specializzata nelle piccole produzioni locali, ed ha come “mission” quella di assistere nel processo di progettazione, produzione e commercializzazione piccole aziende agricole, o più in generale piccole realtà locali, attraverso la propria rete di vendita sia fisica che digitale ambisce a dare una struttura ad un settore, notoriamente destrutturato, quale quello enogastronomico locale, intersecando innovazione e tradizione.

Durante l’evento sarà presentato il progetto aziendale, ci saranno interventi di esperti nel settore dell’alimentazione, seguirà una degustazione dei prodotti presenti all’interno della gamma Piusensi, la percezione del gusto è un elemento indispensabile per cogliere la bontà progetto stesso, in quanto l’azienda propone non solo un prodotto ma un concetto, che affonda le sue radici nella tradizione secolare di un territorio, quale la Campania.

In occasione di questo evento, che avrà inizio alle ore 20:30, completamente gratuito, saranno presentati i due eventi natalizi ai quali Piusensi parteciperà, utili alla diffusione del progetto, il primo dall’otto novenbre all’otto dicembre nella locotion incantata del “Castello di Limatola”, la seconda dal 30 novembre al 6 gennaio presso il compresso museale della “Fondazione Ferrovie dello Stato” di Pietrarsa.