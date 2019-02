Il più gustoso prodigio di san Gennaro alla ristobottega Januarius

"C’è una storia inedita sulla fede in san Gennaro, una storia impensabile che ho ricostruito leggendo testi in lingua spagnola e scovando dipinti depositati negli archivi del Museo Nazionale d’Arte della Catalogna. È una storia che mi ha consentito di chiarire l’insospettabile origine del pomodoro lungo vesuviano, e che testimonia quanto ampia fosse l’ascendenza del Regno di Napoli nel mondo ispanico del luminosissimo periodo di Carlo di Borbone. È il più gustoso prodigio di san Gennaro, datato 1772, mai raccontato prima e scritto ne Il Re di Napoli". Angelo Forgione introduce così il suo "Il Re di Napoli - La grande storia del pomodoro da Napoli alla conquista del mondo", libro che verrà presentato il 28 febbraio alla ristobottega Januarius, luogo scelto ad hoc per il significato di un luogo tematico che, proprio di fronte al Duomo di Napoli e alla Reale cappella del tesoro di san Gennaro, propone una cucina identitaria attenta alla qualità.

La serata a carattere storico-culinario da Januarius prevede, oltre all'incontro con l'autore, la degustazione di un delizioso Spaghetto della Santissima Trinità (condito con tre qualità di pomodoro), Aglianico e una copia autografata del libro. ll costo è di 20 euro

Info e prenotazione allo 081.014.59.80 .