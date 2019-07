“E…state in città”: piscina gratis per cento bambini di Ottaviano

C’è tempo fino all’11 luglio per aderire all’iniziativa “E…state in città”, voluta dall’amministrazione comunale di Ottaviano e promossa dagli assessori Virginia Nappo ed Elena Picariello.

Dal 23 luglio all’8 agosto, cento bambine e bambini di Ottaviano, tra i 6 e gli 11 anni, potranno usufruire di ingressi gratuiti in piscina, grazie ad una convenzione tra il Comune ed il parco acquatico “Saturday Pool”. Gli ingressi sono previsti il 23, 24 , 25 , 30 e 31 luglio e l’1, il 6 e l’8 agosto.

I ragazzi saranno accompagnati gratuitamente fino alla piscina e saranno assistiti da tutor per tutto il periodo di permanenza sul posto. Per poter accedere al servizio, sono necessari alcuni requisiti: tutte le informazioni, insieme alla documentazione per presentare la domanda, possono essere reperite sul sito internet del Comune di Ottaviano.

“È una iniziativa che consentirà ai nostri ragazzi di passare giorni spensierati e divertirsi in piscina: voglio ringraziare l’assessore Elena Picariello e l’assessore Virginia Nappo per l’organizzazione”, spiega il sindaco Luca Capasso