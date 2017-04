Pisci ’e paranza in scena al Piccolo Bellini

Dal 4 al 9 aprile 2017 al Piccolo Bellini va in scena "Pisci ’e paranza"

progetto e regia Mario De Masi

con Andrea Avagliano, Serena Lauro, Fiorenzo Madonna, Rossella Miscino, Luca Sangiovanni

luci Davide Scognamiglio

effetti sonori Mimmo SEC_

organizzazione Andrea Avagliano

produzione

Il Punto in movimento in collaborazione con L'Asilo exasilofilangieri.it

Segnalazione speciale Premio Scenario 2015

Durata: 90 min.

I pisci ’e paranza sono quei pesciolini, piccoli, affamati e di scarso valore che attaccano qualsiasi mollica. A dispetto del titolo, però, lo spettacolo è ambientato in un'urbanissima stazione dell'autobus della periferia napoletana e i personaggi sono più che umani: due giovani sposi di campagna che cercano lavoro in città e un gruppetto formato da due fidanzati e il fratello di lei, affetto da una disabilità mentale. Tutti, aspettano l'autobus, ma non solo. Pisci 'e Paranza ci racconta con crudele ironia la realtà in cui viviamo, attraverso i gesti e dialoghi questi “ultimi” che si muovono in quell'opprimente e castrante “acquario” che è il nostro presente. Caratterizzata da un linguaggio scenico che attinge alla grande tradizione partenopea attualizzandola, la giovane compagnia si è meritata con questo spettacolo la menzione speciale del Premio Scenario 2015 perché, secondo la giuria è «Un lavoro d’ensemble che attinge all’universo magmatico di un territorio contestualizzato dove un luogo di transito diventa limbo di esistenze ugualmente perdute e marginali. Il progetto rivela un attento uso dello spazio, che compone e scompone le relazioni fra i personaggi giocate su dinamiche di sopraffazione, violenza, ma anche improvvise solidarietà. La verità dei corpi e della lingua dona forza e poesia.»

Prezzi: Intero 15€ - ridotto (under 29, over 65, titolari di abbonamento del Teatro Bellini, cral, convenzioni) 10€

Orari: feriali h. 21.15 - domenica h. 18.30