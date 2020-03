Pinocchio Jazz: su facebook il teatro in musica per bambini

Il palinsesto della pagina facebook dell'Assessorato alla Cultura e al Turismo del Comune di Napoli si arricchisce di tanti eventi dedicati ai più piccini.

Per la rassegna #nonfermiamolacultura kids, venerdì 20 marzo (dalle 11.30 alle 12.30) la compagnia "I teatrini" propone in streaming "Pinocchio Jazz", teatro in musica per bambini.

Uno spettacolo di Giovanna Facciolo da Collodi

con Monica Costigliola, Alessandro Esposito, Adele Amato de Serpis, Cristina Messere, Antonella Migliore

Musiche dal vivo di Annibale Guarino (sax), Gianfranco Campagnoli (tromba), Gaetano Diodato (contrabbasso), Gianluca Mirra (percussioni)

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Una produzione I Teatrini in collaborazione con Pomigliano Jazz Festival"

(età consigliata 3 – 10 anni)