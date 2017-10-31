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Eventi / Concerti

Pino De Vittorio e Laboratorio 600 alla Domus Ars

TERESA

CONTINUA LA RASSEGNA “SICUT SAGITTE” II EDIZIONE

VENERDI’ 24 NOVEMBRE 2017 ALLE ORE 20,30 AL CENTRO CULTURALE DOMUS ARS CON PINO DE VITTORIO CHE, SIA COME CANTANTE CHE COME ATTORE, POSSIEDE UNA GRANDE CAPACITA’ DI COMUNICARE CON IL PUBBLICO FINO A PUNGERLO PROPRIO COME UNA TARANTOLA DELLA SUA TERRA E DI STIMOLARLO.

PINO DE VITTORIO SI ESIBIRA’ CON “LABORATORIO 600”, UN GRUPPO CREATO E DIRETTO DA FRANCO PAVAN; CONSIDERATO UNO DEI LIUTISTI ITALIANI PIU’ RAPPRESENTATIVI GRAZIE ALLA SUA ATTIVITA’ SOLISTICA E DI CONTINUISTA; IN UN MERAVIGLIOSO CONCERTO “OCCHI TURCHINI” CANTI E DANZE DELLA CALABRIA ANTICA, CHE ESPLORA LA TRADIZIONE CONTADINA E DEI VILLAGGI DEL SUD, DANDO VITA AD UN PATRIMONIO STRAORDINARIO DI CANZONI, DANZE E BALLATE, CELEBRAZIONE DI UN’IDENTITA’ CULTURALE TUTTORA VIVA.

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