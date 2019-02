Pinkie Pie e Rainbow Dash volano a Napoli per il Carnevale

Sabato 2 Marzo dalle 16.00 alle 20.00 Rainbow Dash e Pinkie Pie volano al Centro Commerciale Neapolis per festeggiare un Carnevale pieno di magia.

Vi aspettano:

- Corner make Up & Hairstyle dove farvi truccare e pettinare come delle vere Pony

-accessori speciali a tema My Little Pony per speciali scatti fotografici

Durante il pomeriggio sarà possibile incontrare Pinkie Pie e Rainbow Dash, farsi fotografare con loro e ricevere gadget e diplomi dell'amicizia.



Manda una email con oggetto "Neapolis MLP” a mlp@leftloop.com e ritira un gadget durante l'evento.



Ingresso gratuito



Info e dettagli

Centro Commerciale Neapolis

NAPOLI (NA) - Via Argine, 380

0815592268