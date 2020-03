Pink Night 2020, a Napoli una notte d'arte al femminile: il programma

Presentato, nella Sala Giunta di Palazzo San Giacomo, dall'Assessore alla Cultura e al Turismo del Comune di Napoli Eleonora de Majo, il programma di iniziative culturali PINK NIGHT 2020.

L’iniziativa, che rientra nell’ambito della rassegna “Marzo donna 2020 – Lo sguardo delle donne”, nasce dal bisogno, purtroppo ancora attuale, di mettere al centro le donne, di dare loro un palcoscenico privilegiato laddove anche in campo artistico si registra ancora una disparità di genere.

Il metodo di lavoro per la costruzione del palinsesto è stato partecipato, con una ‘chiamata alle arti’ che ha unito intorno a un tavolo di lavoro pubblico e condiviso, le eccellenze femminili artistiche della città. Musiciste, pittrici, performers, interpreti, curatrici d’arte, che, insieme, hanno proposto un programma di iniziative che si svolgeranno in diversi luoghi della città, la sera di sabato 7 marzo, per celebrare, nel segno della cultura, dell’arte e della creatività femminile, la Giornata Internazionale dei Diritti della Donna, per offrire un rinnovato significato alle celebrazioni della ‘giornata della donna’.

Simbolicamente si darà “il via” alla serata, alle 18.00, con un momento inaugurale collettivo nella Real Casa Santa dell’Annunziata, luogo di ricco di storia e di umanità, da secoli ‘la casa’ dove le donne operavano per la cura e l’accoglienza dei neonati abbandonati, ma anche ‘conservatorio’ per le esposte, le ragazze povere o prive di famiglia, che venivano internate per conservarne la virtù, a cui veniva fornita una piccola dote per essere maritate.

Gli altri eventi saranno dislocati in diversi luoghi, segnati su una mappa creata ad hoc: racconti, suoni, visioni nello lo Spazio Comunale Piazza Forcella, nel Convento di San Domenico Maggiore, al Pan|Palazzo delle Arti Napoli, al MANN- Museo Archeologico Nazionale, a Palazzo Fondi, sulle scale del Duomo e in Piazza Riario Sforza, a Largo Banchi Nuovi, in Piazzetta Ascensione e in via dei Carrozzieri.

Per l’occasione il MASCHIO ‘per eccellenza’ della città si colorerà di rosa grazie a Unico Energia.

Momento culmine alle 21.30 nel chiostro del Convento di San Domenico Maggiore dove ci sarà un concerto, a ingresso gratuito, tutto al femminile, di giovani cantautrici: Assurd feat Giresia, B’n’ beat, Simona Boo, Rosa Chiodo, Donix, Lady Sasha, Rossella Mallardo, Mujeres Creando, Antonella Prisco, Rossella Scarano, Shodow, Dj Vella

Parte integrante e generosa dell’iniziativa è stata offerta dalle direttrici artistiche dei teatri napoletani, Igina di Napoli per la Sala Assoli, Lara Sansone per il Teatro Sannazzaro, Laura Angiulli per Galleria Toledo e l’artista Valentina Stella per il suo concerto al Cilea hanno regalato ingressi omaggi agli spettacoli in cartellone la sera del 7 marzo.

La grafica dell’iniziativa è stata realizzata da Fatima Michela Ahmad, una studentessa di Design della Comunicazione pubblica e d'impresa, indirizzo Editoria, Illustrazione, Fumetto coordinata dalla professoressa Enrica D'Aguanno, docente di questa disciplina all’Accademia di Belle Arti.

Il programma complessivo sarà consultabile on line sul sito dell’Ente all’indirizzo www.comune.napoli.it.

PROGRAMMA

Ore 18.00-20.00

REAL CASA SANTA DELL’ANNUNZIATA, Succorpo

Saluti istituzionali e avvio della PINK NIGHT alla presenza dell’Assessore alla Cultura e al Turismo Eleonora de Majo

Napoli InCanto

Intervento canoro della soprano Erin Wakeman, un viaggio nel tempo tra i classici della nostra cultura interpretati da una voce di origine straniere

Installazione di un grande ramo di mimosa composto da materiale riciclato (vecchie ruote di GO-KART ) a cura dell’associazione N' SEE YET

50 sfumature di viola – terza edizione

mostra di opere di varie arti, realizzata dal laboratorio artistico dell’associazione ARTE- FATTA. Mostra sul tema dell’essere donna e in particolare dell’essere lesbica affrontato in tutte le possibili sfaccettature…

Poesie e storie all’Annunziata di Napoli

Visita guidata teatralizzata e poetizzata in compagnia delle storie tratte dal libro “Napoli segreta” di Laura Miriello. Alla scoperta dell’Annunziata e le sue storie: Vanvitelli, la madonna delle scarpe rotte e il rito del fazzoletto.

Info: info@manallart.it .- cell. 3338877512

Ore 18.00-24.00

SPAZIO COMUNALE PIAZZA FORCELLA

Via Vicaria Vecchia, 23

Altri sguardi – rassegna di videoarte a cura di Chiara Reale

Video di e sul lavoro delle artiste Viviana Rasulo, Angela Colonna, Stefania Raimondi e Donatella Donatelli

- Living Fabrik - mini-documentario sul recente progetto della fotografa Viviana Rasulo che indaga l'universo femminile, la trasformazione legata all'esperienza e il concetto di ricordo. Dal progetto è nato il libro d'artista omonimo qui raccontato.

videomaker: Pietro Menditto e Viviana Rasulo, durata 5 minuti circa (Italia, 2020)

- Parteno 'e Bastimènte - Un viaggio nell'universo visivo e sonoro dell'essere napoletano, attraverso la recente mostra della pittrice Stefania Raimondi e della sound artist Angela Colonna.

videomaker: Antonio de Rosa e Angela Colonna, durata 5 minuti circa (Italia, 2020)

- Longiquitate Temporum - vincitore del premio Demetrio Stratos a Ferrara, il progetto nasce dalla collaborazione della visual artist Donatella Donatelli e delle creazioni sonore del sound artist Antonio Siniscalchi. La suggestione del bianco e nero si traduce nel rinnovarsi del giorno e della notte, nel buio e nella luce, quando le paure sembrano vestirsi di bianco e diventano emozioni da vivere.

Istallazione video di Donatella Donatelli,durata 7 minuti circa (Italia, 2017)

Evviva _ senza peccato oltre il tempo e lo spazio

Di Rita Esposito a cura di Daniele Galdiero

Esposizione pittorica di 8 tele di grande formato verticale realizzate con tecniche miste

Le sette opere del progetto personale sineSIN, rappresentano ciascuna un autoritratto dell’Artista-Amazzone, con lo sguardo fiero ed interrogativo ed il seno sinistro scoperto, contornato dalla sua personale idea di ciascun peccato. L’ottava opera rappresenta la sublimazione della figura nella sua interezza oltre il peccato. Il titolo dell’ottava opera è W_ ( si legge Evviva_ma anche éViva ) perché essa è un inno alla Vita oltre il dolore e la sofferenza umana. Conclude la serie dell’Artista-Amazzone con l’interezza della figura e uno sguardo fiducioso rivolto al futuro.

Ore 18.00-24.00

PAN | Palazzo delle Arti Napoli, Loft

La Mappina da umile strumento nelle mani delle donne a opera d’arte. Mostra tra virtuale e reale di Isabella Ducrot. Le Lectrices in Fabula leggeranno testi e documenti sulla lunga storia del lavoro delle donne a Napoli.

L’opera di Isabella che ha sempre lavorato sul rapporto Tessuto /Linguaggio, sarà illustrata con documenti storici e testi narrativi su luoghi e forme del lavoro delle donne a Napoli, letti dal gruppo femminile LECTRICES IN FABULA. Fotografie di Giorgio Benni.

Le Lectrices, Gea Palumbo, Francesca Barrella, Angela Schiavone, Elvira Amabile, Lia Polcari, Valeria Amitrano, M. Flora Polcari, Mariella Palumbo, Filomena Castaldo, Tjuna Notarbartolo, Lidia Palumbo, Flora Rucco, Maria Lamberti, propongono letture pubbliche interpretate “al femminile” ispirandosi alle tesi di Umberto Eco (Lector in fabula), raccontano la lunga storia del lavoro delle donne.

Le antiche piccole mappe in esposizione, le “mappine”, sembrano nel loro nome continuare a portare il segno di originari tracciati del lavoro delle donne. Molte di queste stoffe hanno vissuto per anni, in certi casi per secoli, nelle cucine delle case, nei conventi femminili napoletani e non, e di questi luoghi, talvolta della loro povertà, che costringeva ad utilizzare e riutilizzare le pezze di stoffa cucendo, rattoppando, ripiegando con faticosi, piccolissimi punti, portano, proprio come una mappa, tutte le tracce. Isabella con passione infinita, ha srotolato i fili che nel tempo avevano modificato la forma di questi tessuti, e ha trovato che essi celano nel disegno un’insospettata nobiltà di origine, e i piccolissimi punti di queste cuciture -che scucire non è stato meno faticoso che cucire- sono anch’essi segnali di una mappa che ci rivela alla fine il suo significato: esse mostrano un’antica arte silenziosa e ripetitiva di mani femminili sconosciute timorose e attente, che lavoravano un tessuto come per farlo durare per sempre. Un tessuto prezioso soprattutto, per noi, perché queste mappine nel loro utilizzo passato da generazione in generazione hanno un valore assai alto, se il valore di un oggetto è davvero il lavoro che esso ha incorporato nel tempo.

Ore 18.00-24.00

CONVENTO DI SAN DOMENICO MAGGIORE

Biblioteca

Les fleurs et les poupées di Rosalba Baldi

A cura di Annamariamanuela Ragucci, una mostra personale di dipinti di Rosalba Baldi.

Un percorso naif di tinte pastello di una donna che ha messo al centro della sua ricerca artistica la bellezza intesa come nobiltà d’animo, i sentimenti semplici e genuini, la donna, i temi floreali. Un ritorno alla semplicità espressiva senza fronzoli o sovrastrutture imposte dalla società che impone la ricerca dell’artificio anche nella bellezza. Ecco che, un ritornare bambina anche e soprattutto nell’arte, aiuta a liberarsi di quelle sovrastrutture e clichè imposti dalla società che impongono alla persona ed in particolare alla donna quei modelli distorti, il dover piacere a tutti i costi, la bellezza artificiosa fino alla convinzione che forza nella sua accezione di violenza sia un modo efficace per imporsi sugli altri e quindi per avere successo.

Corridoio

Donna allo specchio

Esposizione di un mosaico in ceramica, una riproduzione della famosa opera di Picasso. Una donna che cerca nella sua figura riprodotta allo specchio la propria identità e osserva le sue paure. A cura di Raffaella Savastano

ore 20.30

Sala Refettorio

Poema dell'acqua

Performance della scuola di tecniche performative dell'Accademia di Belle Arti di Napoli coordinata dal prof. Enzo Palumbo.

Ore 21.30

Chiostro

Concerto Pink Night

Concerto tutto al femminile con le giovani cantautrici:

Assurd feat Giresia, B’n’ beat, Simona Boo, Rosa Chiodo,Donix, Lady Sasha, Rossella Mallardo, Mujeres Creando, Antonella Prisco, Rossella Scarano, Shodow, Dj Vella

Pink Women

Durante il concerto si svolgerà la performance pittorica di Simona Occhiuzzi che coinvolgendo il pubblico improvviserà la realizzazione di un quadro. Un atelier mobile per dipingere tra la gente e con la gente.

ore 17.30-19.30

MANN – Museo Archeologico Nazionale

Non tutto è perduto

Osservazione delle statue femminili, una riflessione sul tema della rappresentazione delle donne nell’arte antica. Attraverso l’iconografia femminile dell’arte antica è possibile riscoprire il potere femmineo, partendo dalla dea madre.

A cura di Partenope Experience

Info: 3663191005 / partenopexperience@gmail.com /fb partenope experience

ore 18.30-21.00

LARGO BANCHI NUOVI, 10

Letture e aperitivo

Performance di persone transessuali socie dell’associazione transessuale Napoli ATN che leggeranno brani del libro “Scende giù per Toledo” di Giuseppe Patroni Griffi. Verrà poi chiesto agli intervenuti di leggere altre frasi scelte dal libro. Il romanzo inlinea col tema del Marzo donna “Lo sguardo delle donne” racconta gli occhi di Rosalinda Sprint, un femminiello partenopeo, la vita, i drammi, le speranze, le delusioni, le solitudini

Info: 3383664772 – avvileanacapurro@postacert.it

ore 20.30-24.00

ASSOCIAZIONE CULTURALE RITMARTE LAB

Piazzetta Ascensione, 3

Noi, Assolutamente Donna

Itinerari creativi delle arti e mestieri fatti dalle donne

ore 20.30 Presentazione delle artiste

ore 20.30 Anche il verde è Donna. Mostra floreale di Carmela Ciarla

ore 20.30 L’Artista, mostra pittorica dell’artista Valeria Napoletano pittrice – restauratrice

ore 20.30 L’Oro della Donna. Mostra dell’ artigianato campano con i progetti di due artigiane orafe campane Sara Lubrano e Daniela di Martino

ore 21.00 Momenti musicali classici con Ludovica Saggiomo, flauto traverso

ore 21.30 Pillole di Teatro spettacolo teatrale con il monologo dell’attrice Maria Gabriella Tinè in Beatrice di Dante Alighieri da “Le Beatrici” di Stefano Benni. Una Beatrice diversa mai apparsa nella letteratura, realistica, una donna che in quegli anni non poteva scegliere, non era padrona di sé stessa né del suo destino. Nel monologo comico di Benni, si legge tutta la sua voglia di vivere,.. sperimentare,… vivere la sua giovinezza,…

ore 22.00 Anima, nuovo singolo degli Acquazone per la prima volta in versione live con Maria Antonella Navarra voce e Maurizio Saggiomo pianoforte –chitarra, compositore e autore del brano

ore 22.30 Momenti musicali contemporanei con Mariagrazia Ritrovato

ore 23.00 Lady in Jazz con Paola Aronna, pianoforte e Maurizio Saggiomo, percussioni

Info: 3299858847 /vanessakolligri@yahoo.it/ www.ritmartelab.com

ore 18.30

SCALE MONUMENTALI DELLA CATTEDRALE DI NAPOLI E PIAZZA CARDINALE SISTO RIARIO SFORZA

Esibizione de IVANDALIA con L’Amor cortese alla napoletana

Le donne nelle villanelle e canzoni polifoniche alla napoletana del ‘500 e del ‘600 composte dai più grandi maestri dell’epoca. Palestrina, Monteverdi, Marenzio, Nanino. Tutto è proposto con contaminazioni che riportano l’ascoltatore nell’autentico spirito colto e popolare insieme. Arrangiamento e improvvisazione dei cantanti del coro e dei musicisti che li accompagnano, in chiave jazz, reggae, blues, rock ecc.

Dopo l’esibizione aperitivo nella sede dell’associazione NOOS (Via dei Tribunali 138) e presentazione del progetto EQUUS dove saranno esposte le fotografie di Livia Pacera, Gabriella Imparato, un light box di fotografia di Federica Di Lorenzo, un’opera di oreficeria di Raffaella Russo, opera di mosaico di Sofia Ferraioli. E con il prezioso contributo di Angela Cerritello, giornalista e critico d’arte e il lavoro di progettazione e sviluppo territoriale di Graziella Portia.

ore 19.00

PALAZZO FONDI

via Medina, 24

MAI +

Performance dell’artista Brunella D'Auria (Bruia) nell’ambito dell’esposizione delle artiste Brunella D'Auria (Bruia), Rita Esposito, Sara Tonello, Rosalia Tortorelli, Francesca Volpe, Sasha Zelenkevich si esprimono con linguaggi e tecniche eterogenee e nelle loro opere riflettono sull'essere donna oggi e su come questo essere si manifesti nel mondo dell'arte contemporanea.

Curata da Saverio Ammendola (Organizzazione Mediterranea), Valeria Pitterà, (docente dell’Accademia di Belle Arti di Napoli) e Raffaele Loffredo (Storico dell’arte).

MAI + ambisce a dare una nuova direzione concettuale allo status "artista donna" con opere che dialogano con i suggestivi spazi del Seicentesco Palazzo Fondi.

A fare da contraltare al "MAI" del titolo, (mai + discriminazione di genere, mai + solo l'8 marzo, mai + accettazione passiva.), c'è il segno + che simbolicamente traccia una sorta di nuova e virtuosa direzione dell'oggi.

ore 18.00-23.00

SORAYA PERSIAN HOUSE

Via dei Carrozzieri a Monteoliveto

Dialoghi di donne, poesie e racconti con THE’

Un gruppo di donne in compagnia di due attrici si racconteranno davanti a fumanti tazze di thè. Rozita Shoaei di nazionalità iraniana e Renata Anna Wrobel di nazionalità polacca.

Rozita, racconterà di Nasrin Sotoudeh la nota avvocata iraniana per i diritti umani che è stata condannata a 33 anni di carcere e a 148 frustate. Le accuse contro di lei sono la conseguenza del suo pacifico lavoro in favore dei diritti umani, inclusa la sua difesa delle donne che protestano contro l’obbligo di indossare il velo in Iran e la sua pubblica opposizione alla pena di morte, Renata, ci racconterà l’universo del premio nobel Wislava Szymborska.

A cura dell’Associazione di promozione sociale Nakote, la locanda persiana e in collaborazione con “La linea del cuore” Asl Napoli 1 - dipartimento di salute mentale

Info: associazionenakote@yahoo.it - 3892858106