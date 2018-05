Grande successo per il “Pink Bubble Party”

L’evento Pink Bubble Party di Studio Morelli ha dato inizio al weekend dando un tocco di colore e spiccando per popolarità e allegria sul lungo ciclo di eventi della settimana per Wine & The city. In un’atmosfera effervescente resa tale anche grazie alle bollicine rosé proposte nelle iconiche bottiglie della cantina vinicola Villa degli Olmi in collaborazione con Wine & The city, amiche e clienti sono state accolte da Stefania Cilento e le sue collaboratrici che hanno mostrato loro le ultimissime creazioni preziose e di design declinate in un indovinato abbinamento di pietre naturali mixate ad argento e altri metalli.

Seguendo il percorso che all’interno dello storico palazzo di via Morelli porta allo showroom delimitato sulle scale da vetrine di gioielli di vari colori e generi i presenti si sono soffermati ad ammirare le ultime novità, degustando calici di bollicine e assaggiando le proposte di fish bread experience per 16 libbre, un catering diverso dagli altri. Stop obbligatorio davanti al backdrop di Studio Morelli e Wine & The city per una foto-ricordo scattata dal fotografo Romolo Pizi, in compagnia di hostess in outfit rigorosamente “pink” come il mood dell’evento e firmati Fiò Donna.

