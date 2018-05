Pilates alle Terme: stretching e mobilizzazione del tratto cervicale

Continuano le lezioni di Pilates presso le Terme Stufe di Nerone. Grande entusiasmo e partecipazione per queste lezioni gratuite.

In un ambiente rilassante e così naturale, il parco delle Terme, sarà possibile partecipare alle lezioni gratuite tenute da istruttori qualificati e certificati.



Venerdi 25 maggio la lezione verterà su Stretching e mobilizzazione del tratto cervicale: da non perdere.



Dopo la lezione potrete proseguire la giornata alle terme tra un bagno nella piscina termale esterna, una sauna naturale, tanto riposo.

All'interno c'è un'altra piscina sempre termale con idromassaggio ed idrogetti.



Le lezioni sono gratuite per i possessori di abbonamento e ingresso singolo giornaliero.

Per una giornata di relax e benessere a tutto tondo!



Maggiori informazioni sul sito web delle Terme.