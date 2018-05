Lezioni di Pilates alle Terme

Appuntamente venerdi 18 maggio presso le Terme Stufe di Nerone con la quarta lezione di Pilates che vedrà l'intoduzione dell'over ball.



Le lezioni si tengono all'aperto sul prato del parco termale, in un ambiente silenzioso, rilassante. Ideale per la pratica del Pilates.



Per maggiori informazioni si consiglia di visitare la pagina web delle Terme Stufe di Nerone.



Alle lezioni possono partecipare tutti coloro in possesso di abbonamento o ingresso giornaliero. La lezione è inclusa nella giornata benessere,