Pignatelli in Jazz: Massimo Moriconi e Emilia Zamuner aprono la II edizione del festival

Domenica 17 dicembre, nella "Veranda Neoclassica" di Villa Pignatelli, prenderà luogo la serata di anteprima e presentazione della seconda edizione di "Pignatelli in Jazz".

L'inizio dell'evento è previsto per le ore 20:30 e l'ingresso avverrà tramite il biglietto museo eccezionalmente in formula "ridotta" (€ 3,00).

Emilia Zamuner ed Eduardo Scarfoglio sono lieti di invitare il pubblico napoletano alla partecipazione del festival che, con non poco entusiasmo, hanno progettato e realizzato collaborando con la direzione di Villa Pignatelli nelle persone di Denise Pagano e Rosanna Naclerio (direttrice e vice direttrice del museo).

Nel desiderio degli organizzatori, "Pignatelli in Jazz" vuole assumere il ruolo di appuntamento musicale radicato nel quartiere e nella città, ed offrire programmi che spazino trai noti e grandi esponenti del jazz a capacissimi talenti musicali nascenti. Proprio con la seconda edizione si vuol far fede a quest'obbiettivo.

Il programma della serata:



• Alle 20:30 sarà accolto il pubblico e brevemente presentata l'intera rassegna che si svolgerà tutte le domeniche di marzo 2018.

• Immediatamente dopo inizierà il concerto tenuto da Massimo Moriconi, storico bassista italiano, nonché bassista assodato di Mina, con il quale Emilia Zamuner, seconda protagonista della serata intrattiene rapporti musicali sfociati ques'anno nella formazione di un duo stabile.

Massimo Moriconi.

Collabora all'inizio della sua carriera con i pionieri del jazz italiano: Sestetto Oscar Valdambrini/Piana, Saxes Machine, Trio Enrico Pieranunzi, , Tullio de Piscopo, Isoritmo, Gianni Basso, Trio di Eddy Palermo, Trio Dado Moroni, Massimo Urbani, Paolo Fresu, Enrico Rava etc.

Dal 1980 al 1989 è bassista dell'orchestra dei ritmi leggeri della RAI, in quegli anni suonerà con nome quali Liza Minelli, Jerry Lewis. Incide colonne sonore composte dai più grandi nomi a livello mondiale: Ennio Morricone, Armando Trovajoli, Luis Bachalov, Nicola Piovani etc.

Tra e sue collaborazione più durature annoveriamo quelle con Mina e Fabio Concato.

Emilia Zamuner.

Giovane talento musicale partenopeo e promessa ormai mantenuta del jazz italiano, vincitrice del premio "Massimo Urbani 2016", protagonista di innumerevoli progetti musicali a livello nazionale. Si esibisce pedissequamente in tutt'Italia e all'estero ed ha all'attivo tre Album, uno dei quali in uscita a breve.

Info: 393 4772474