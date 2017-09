Premio Procida Isola di Arturo Elsa Morante: Pietro Grossi vince la sezione "Mare"

PROCIDA - “Ah, io non chiederei d’essere un gabbiano, né un delfino; mi accontenterei d’essere uno scorfano, ch’è il pesce più brutto del mare, pur di ritrovarmi laggiù, a scherzare in quell’acqua”.

Il Premio Procida Isola di Arturo Elsa Morante, dedicato al capolavoro di Elsa, è arrivato quest’anno alla sua XXX edizione e festeggia anche il 60° anniversario del Premio Strega attribuito a “L’isola di Arturo” con due serate speciali e due progetti importanti.

Venerdì 22 settembre, alle ore 19, nella meravigliosa cornice di Santa Margherita, si inaugurerà la mostra fotografica "Ritorno all'isola di Arturo" di Marta Giaccone con gli interventi dei prof.ri Marco Viscardi e Marina Lebro. Di seguito, i membri della Giuria Tecnica della sezione narrativa, presieduta da Gabriele Pedullà, presenteranno alla Giuria popolare e al pubblico i tre scrittori selezionati:

-Roberto Livi, (“La terra si muove” Marcos y Marcos);

-Andrea Bajani, (“Un bene al mondo” Einaudi);

-Matteo Nucci (“E’ giusto obbedire alla notte” Ponte alle Grazie).

Al termine, dopo il dibattito, si terrà la cerimonia pubblica del voto.

Sabato 23 settembre, sempre con inizio alle ore 19,00 nella chiesa di Santa Margherita Nuova, cerimonia di premiazione dei vincitori della sezione Narrativa e Mare, condotta dalla giornalista Natascia Festa ed accompagnata dai brani musicali di Alessandro Butera.

Per quanto riguarda la sezione Mare quest’anno è risultato vincente Pietro Grossi, Il passaggio (Feltrinelli) mentre un premio speciale per la saggistica è stato assegnato a Luca Lo Basso, Gente di bordo (Carocci).

Riconoscimento, inoltre, al traduttore di Pedrag Matvejevic (“Breviario Mediterraneo”) Silvio Ferrari, del quale verrà proiettato un documentario con lo stesso Matvejevic protagonista, che sarà preludio di una successiva celebrazione, in primavera, che il Comune di Procida dedicherà al grande cantore del Mare Nostrum.

La serata proseguirà con la proiezione del video “I luoghi di Elsa Morante”, a cura della Biblioteca Nazionale Centrale introdotto dal Direttore Andrea de Pasquale (che presenterà il progetto per un Museo Multimediale Permanente a Procida sulla grande scrittrice). Al termine si procederà allo spoglio pubblico delle schede di votazione della Giuria Popolare, presieduta da Giacomo Retaggio, e alla proclamazione del vincitore della sezione narrativa.