Pietro Condorelli Trio ft Simona Boo in concerto

Giovedì 13 Febbraio 2020, ore 21:00, Live Jazz Quartet & Jam Session alla Sala Santa Cecilia Jazz Club in Via Montecalvario (Tel. +39 3357466327)



PIETRO CONDORELLI TRIO feat. SIMONA BOO

Pietro Condorelli - chitarra

Emiliano de Luca - contrabbasso

Claudio Borrelli - batteria

Special guest:

Simona Boo - voce

Il nuovo trio del notissimo chitarrista e didatta campano ospita per l'occasione una delle voci più interessanti ed originali del panorama attuale, Simona Boo, già front-woman dei 99 Posse e interprete del repertorio moderno brasiliano con formazioni a proprio nome. La cantante ha già collaborato a lungo con Pietro Condorelli, essendo una delle colonne portanti del suo progetto "Jazz ideas & songs", uscito un paio di anni fa in Dvd.



Ingresso al concerto con prima consumazione euro 10.

Seconda consumazione libera: drink e bibite a partire da 3 euro.

E' possibile prenotare la cena light in convenzione euro 15 incluso drink e concerto.



Riservato ai Soci ARCI - Club Santa Cecilia.



La Sala Santa Cecilia Napoli è ubicata nelle immediate vicinanze della Metropolitana Via Toledo linea 1 e a pochi minuti dalla Funicolare Centrale (p.tta Augusteo). È disponibile il servizio di chiamata Taxi. Per gli automuniti è consigliabile parcheggiare nei pressi della Posta Centrale di Napoli dalla quale, attraversando a piedi la zona pedonale antistante la fermata di Toledo della Metro, è possibile in pochi minuti raggiungere la Sala.