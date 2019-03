Il chitarrista campano, notissimo a tutto il pubblico del jazz italiano ed internazionale, già vincitore qualche anno fa del Referendum della rivista Jazzit quale miglior chitarrista italiano, nonchè docente di Chitarra Jazz al Conservatorio di S. Pietro a Majella di Napoli, presenta il suo nuovissimo trio, completato da Claudio Borrelli alla batteria (da tempo già suo collaboratore stabile in moltissimi progetti), e da Emiliano De Luca, noto bassista con dischi a suo nome, pubblicazioni didattiche e moltissime collaborazioni con grandi solisti italiani al suo attivo.

La formazione di recente costituzione propone un repertorio assolutamente originale, fatto di brani del M.° Condorelli (tratti anche dal suo ultimo progetto in DVD "Jazz ideas & songs", che ha ottenuto ampi ed entusiastici riscontri in molte rassegne internazionali), ma anche di arrangiamenti particolari di "originals" provenienti dai songbook di musicisti internazionali, quali Scofield, Grolnick, Shorter, ecc., in un mood che predilige atmosfere raffinate e grande interplay tra i solisti.



Ingresso con contributo associativo - 15 euro con drink e stuzzicherie napoletane in convenzione.

Possibilità di prenotare la cena 25 euro incluso concerto e drink.

Riservato ai soci Arci Santa Cecilia



Info: 3357466327 - 081 406800

www.salasantacecilia.it