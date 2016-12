Pietrarsa in gospel: concerto gospel fra le locomotive del museo

Il Museo di Pietrarsa si trasforma nel set di una serata dedicata alla musica Gospel.

Il 27 Dicembre, KARMA vi porta in una serata magica che sfocerà in un bellissimo concerto Gospel con un coro che è una delle eccellenze della nostra città: The Blue Gospel Singers. Dapprima potrete passeggiare fra i padiglioni del Museo di Pietrarsa, mentre potrete degustare dei prodotti offerti dal nostro sponsor "Trattoria Pietrarsa". Dopo aver visitato i padiglioni e aver fatto una degustazione..comincerà la vera magia. Il museo di Pietrarsa si trasformerà in uno scenario dedicato ai canti Gospel più famosi. Da "Oh Happy Day" a "Carol of the Bells", passando per "We wish you a Marry Xmas" . I brani più belli per un'atmosfera di festa legata al Magico Natale e alla tradizione della Musica Gospel. Il tutto nella meravigliosa cornice rappresentata dal Museo di Pietrarsa.

Contributo di partecipazione Euro 12,00 Compreso di biglietto d'ingresso al museo

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA - PER PRENOTARE BISOGNA COMPILARE IL MODULO "PRENOTA IL TUO EVENTO" PRESENTE IN HOME PAGE DEL SITO WEB WWW.KARMACULTURA.IT