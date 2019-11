Pietrarsa Express Tour: treno storico, visita, degustazione e mercatini di Natale

Una visita insolita e originale al Museo di Pietrarsa, il più importante museo ferroviario d'Italia e tra i più importanti d’Europa, vivendo l’emozione di altri tempi a bordo di carrozze d’epoca trainate da una coppia di locomotive elettriche.

Pietrarsa .



Gli edifici che oggi ospitano il museo, sono stati i padiglioni del Reale Opificio Meccanico fondato dai Borbone nel 1840. Gli stessi Borboni che realizzarono il primo tratto ferroviario italiano: Napoli‐Portici.

Oggi il Museo Nazionale di Pietrarsa è diventato un luogo prestigioso e affascinante, che offre una vista unica sul Golfo di Napoli.

Inoltre nella suggestiva cornice dei viali del Museo, si svolgeranno i Mercatini di Natale con artigianato di qualità, sapori e profumi tipici.



PROGRAMMA

Ore 09:45 Appuntamento con i partecipanti, ritrovo interno Stazione di Napoli Centrale.

Ore 10:15 Partenza con il Treno Storico verso il Museo Nazionale Pietrarsa (arrivo alle ore 10:40).

Assaggio goloso sul treno.

Ore 11:00 Visita guidata al Museo

- a seguire saluti, pranzo libero e visita libera ai Mercatini di Natale (interno museo)

Ore 18:00 Partenza per rientro a Napoli con Treno Storico (arrivo ore 18:20 Stazione Napoli Centrale)



20€ contributo evento over 14

per gli under 14 accompagnati da un adulto 14€



COME PRENOTARSI:



chiamaci o inviaci un wapp al

+39 366 319 1005

INVIACI UNA MAIL A: partenopexperience@gmail.com



(PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA)

Gallery