Piediterra in Festa: spettacolo, tradizioni, musica e la Grande Sagra Gastronomica

Ritorna “Piediterra in Festa”. Spettacolo, Tradizioni, Gastronomia e Musica alla tre giorni di festa che si svolgerà dal 3 al 5 Agosto nel Quartiere Piediterra, nel centro storico di Ottaviano.

Per il trentunesimo anno consecutivo, il quartiere del centro storico ottavianese, perpetua la tradizione del primo weekend di Agosto, preparando un ricco programma di eventi e manifestazioni rigorosamente con ingresso gratuito e che avranno luogo in Piazza Piediterra a Ottaviano il 3 - 4 - 5 Agosto. Una “tregiorni” all’insegna dello spettacolo, della musica, della tradizione, e della gastronomia, a cura dell’Associazione “Il Centro Storico” del Presidente Domenico Cutolo con il Patrocinio del Comune di Ottaviano. La kermesse, che lo scorso anno ha varcato la soglia dei trent’anni, rientra nel cartellone delle manifestazioni estive “Estate Medicea”, ciclo di iniziative culturali e artistiche per la stagione estiva voluto dall’amministrazione comunale di Ottaviano guidata dal Sindaco Avv. Luca Capasso.

Si comincia Venerdì 3 Agosto alle ore 21 con Talenti sotto le Stelle, spettacolo a cura dell’artista Carmen Ciniglio con le esibizioni canore di artisti locali, e la partecipazione degli allievi della “Movement Dance Academy” di Annalisa Di Gaeta, e “ASD Imperial Eagles Club” del M° Gennaro Di Laora.



Sabato 4 Agosto alle ore 20,30 avverrà la consueta accensione delle tradizionali “Palomme” (manufatti pirotecnici che, posti su di un filo di acciaio istallato ai due estremi della piazza vengono accesi al fine di effettuare il tragitto sul suddetto cavo con scintille scoppiettanti). Alle 21 avrà inizio la serata musicale, con l’esibizione di Miha Finelli, Alberto Selly, Emiliana Cantone.

Domenica 5 Agosto alle ore 22, il Concerto Bandistico Lirico-Sinfonico “Città di Marigliano” eseguirà alcuni brani scelti della tradizione napoletana. I fuochi pirotecnici concluderanno i festeggiamenti.

Nelle tre serate della festa (3 – 4 - 5 Agosto) avrà luogo la Grande Sagra Gastronomica dove si potranno degustare Penne all’Arrabbiata, Pasta e Fagioli, Panini con Salsiccia alla Brace e Contorni Vari, Birra, Vino Locale, Bibite e Anguria.