A tre anni dalla riuscitissima prima, ritorna il celebrato spettacolo “Piedigrotta secondo CarmeloBruna”: una vera acrobazia del teatro musicale grazie al quale Napoli muore e rinasce.



Una sorta di omaggio in ricordo della prima manifestazione di Piedigrotta tenutasi nel lontano 1835 che, con un mix di tradizioni e originalità partenopea conservata come in un baule con impeccabile cura, ci trasporterà in una Napoli forse dimenticata da alcuni, e per altri più giovani, invece, ancora sconosciuta, all'insegna delle sane risate e del buon gusto.



Bruno, sarà un misto di Fregoli e Ridolini, fondendo abilmente la saggezza di un cantastorie d'altri tempi e la sensibilità di un fine dicitore, destreggiandosi in molteplici ruoli ed insieme alla sua compagna d'arte in un continuo tourbillon di costumi sempre unico nel suo genere.

La bella Carmela, invece, affascinerà tutti con la sua voce ed il suo fare elegante e fiero, anche in ruoli più osé, definendosi una «colombina» innamorata dei personaggi della nostra amata città che essa magistralmente interpreta. Il duo sarà coadiuvato da bravi artisti, attori, ballerine e musicisti che tutti insieme rinnoveranno i fasti e le tradizioni della Napoli che fu. Al piano il maestro Cirillo, costumista e fine dicitrice, A. Cecere., Coreografie Gabriella Cerasuolo, tecnico audio e luci Buono Giuseppe, direzione artistica, regia e canta-attori «CarmeloBruna»



Lo spettacolo si terrà il 14 settembrealle 20:30 presso la Casina Pompeiana, e sarà preceduto da una degustazione di prodotti tipici napoletani, per la quale si richiede un contributo di 10 euro.



Per prenotazione e ulteriori informazioni:

email: carmelobruna@libero.it

cell.3392012642 – 3319750429

tel. 081 416008