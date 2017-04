Piccoli 007 alla Corte di Re Ferdinando al Palazzo Reale di Napoli

Dalla caccia al tesoro scomparso di re Ferdinando tra le sale dell'Appartamento storico di Palazzo Reale alla scoperta della civiltà egizia attraverso le opere e le collezioni esposte al Museo Archeologico Nazionale di Napoli.

Prosegue domenica 9 aprile "#FamigliealMuseo con CoopCulture", un ampio programma di attività didattiche e laboratori organizzato da CoopCulture, società concessionaria dei Servizi Didattici nei principali musei e siti archeologici della Campania, per accompagnare grandi e piccini alla scoperta del patrimonio storico- artistico della città di Napoli e dei Campi Flegrei.

Due gli appuntamenti previsti per domenica 9 aprile: Palazzo Reale di Napoli: "007 alla corte del re". Ore 11.00 Visita gioco per tutti Un inafferrabile ladro ha sottratto qualcosa di veramente prezioso dalle casse di Sua Maestà Ferdinando. Toccherà ai bambini scoprire di cosa si tratta e recuperare la refurtiva attraverso la ricerca e l'interpretazione di una serie di indizi nascosti per le sale dell'Appartamento storico di Palazzo Reale. Divertendosi, quindi, osserveranno e ragioneranno sulla storia, sull'architettura, sulle stanze, sugli arredi, sui dipinti e, più in generale, su tutti capolavori del Palazzo.

Museo Archeologico Nazionale di Napoli: "Un gioco da Museo... Egitto". Ore 11.20 Itinerario laboratorio per bambini 6-12 anni Un archeologo accompagnerà i bambini e i loro genitori alla scoperta della civiltà egizia attraverso le opere e le collezioni esposte presso la Sezione Egizia del Museo Archeologico Nazionale di Napoli. Al termine del percorso, i bambini giocheranno al gioco dell'oca, le cui caselle raffigurano immagini o particolari delle opere appena visitate nella Sezione Egizia.

Prenotazione obbligatoria fino a esaurimento posti al numero 848 800 288 (+39 06.39967050 dai cellulari e dall'estero).