Picasso e Napoli. Parade: la mostra al Museo di Capodimonte

Dall’8 aprile al 10 luglio il Museo di Capodimonte ospiterà nelle sale dell’Appartamento Reale la mostra Picasso e Napoli. Parade.

Un appuntamento unico per scoprire la storia di Parade, un balletto, uno spettacolo, una musica, una visione, un’opera d’arte.

Jean Cocteau, Erik Satie, Léonide Massine, Serge Diaghilev, Pablo Picasso.

Il ‘900 comincia qui, inventando il presente. E c’è anche Napoli.

Parade è la più grande opera di Picasso, un sipario di 17 metri di base per 10 di altezza, conservata al Centre George Pompidou di Parigi.

Per le sue notevoli dimensioni l’opera è stata esposta solo in rare occasioni e sarà accompagnata in mostra da un’ampia selezione di lavori del pittore spagnolo.

Con Parade il pittore cubista torna alla sua ispirazione legata al mondo del circo, arricchita dalla conoscenza del presepio, del teatro popolare e delle marionette, rinnovando inoltre l’interesse per il classico, evocato poi da Cocteau con il suo Richiamo all’ordine.