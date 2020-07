San Domenico Maggiore diventa Piazza d'Arti per l'Estate a Napoli 2020

San Domenico_Piazza d'arti è il progetto che questa estate porterà Cortile e Chiostro dello straoridinario Convento al centro della quotidiana vita culturale cittadina con attività mattutine, pomeridiane e serali.

Il Programma:

Sabato 18 luglio

ore 21.15

Segreti e quarantene

Letture e monologhi tratti dall’omologo romanzo comico

di e con Gianfranco Gallo

a cura di Città Mediterranee

Costo € 12

info: 3391651761

Domenica 19 luglio

ore 21.00

Serenata a chi dorme

Omaggio ai grandi interpreti della Canzone napoletana del '900

uno spettacolo di Espedito De Marino con Cordofoni Band, ospite Marina Bruno

a cura di associazione Focus

ingresso libero su prenotazione

info: 3713707294

Lunedì 20 luglio

ore 20.30

La Paranza di Romeo Barbaro in concerto

Voglia di ricominciare

Concerto di canzoni, ballate, poesie e danze

a cura di Accademia artistica Piccola Napoli

Costo € 10

info: 3382012482 – romeobarbaro@hotmail.it

Martedì 21 luglio

ore 21.00

Con decenza parlando

Spettacolo di intrattenimento con momenti musicali

con Amedeo Colella e Dario Carandente

a cura di Insolitaguida Napoli e Teatro Lazzari Felici

Costo € 12

info: 08119256964 - 3389652288

Mercoledì 22 luglio

ore 21.00

La Sirena mi canta dentro

Concerto di atmosfera magica con suoni ancestrali intimamente abbracciate dalle incantevoli melodie napoletane

a cura di Gruppo archeologico Kyme

costo € 12

info: 3393573893

Giovedì 23 luglio

ore 21.15

“Yes I Know… Pino Daniele. Tra pazzia e blues: storia di un Masaniello newpolitano ” racconto/reading di Carmine Aymone, tratto dal suo libro omonimo edito da Hoepli. Ad accompagnare l’autore in scena: Larry Del Prete al piano (che ha pubblicato il cd “Pino Daniele unplugged”) Enzo Anastasio (sax), Emidio Ausiello (percussioni) e Andrea Aymone (chitarra). Yes I know... Pino Daniele. Tra pazzia e blues. Storia di un Masaniello newpoletano.

Ingresso libero su prenotazione

info e prenotazioni: facebook carmine aymone

Venerdì 24 luglio

ore 21.00

Prova d'attore

a cura di Ali delle Mente Compagnia della Città e Fabbrica di Wojtila

Costo € 10

info: 3472844438

Sabato 25 luglio

ore 21:00

PROCESSO AD UNA STREGA di Annamaria Russo

con Marianita Carfora, Marco Palumbo, Bruno Minotti, Andrea De Rosa, Ramona Tripodi, Alfredo Mundo

musiche: Ensamble strumentale e vocale Musica Reservata

a cura di Il Pozzo e il pendolo

Costo € 10

info: 0815422088 – info@ilpozzoeilpendolo.it

Domenica 26 luglio

ore 21.00

UNO NESSUNA E CENTOMILA

di Luigi Pirandello

diretto e interpretato da Paolo Cresta

a cura di Il Pozzo e il pendolo

Costo € 10

info: 0815422088 – info@ilpozzoeilpendolo.it

Lunedì 27 luglio

ore 21.00

A riveder le stelle – concenrto

a cura di Il Pozzo e il pendolo

Costo € 10

info: 0815422088 – info@ilpozzoeilpendolo.it

Martedì 28 luglio

ore 21.30

Formiche

Stand up comedy italiana

a cura di The Comedy Club

Costo € 15 - ridotto €10

info: 3397660993

Mercoledì 29 luglio

ore 21.00

Il senso del dolore di Maurizio de Giovanni

a cura di Il Pozzo e il pendolo

Costo €10

info: 0815422088 – info@ilpozzoeilpendolo.it

Giovedì 30 luglio

ore 19.00

Concerto di Oyoshe, Peppoh e Speaker Cenzou

a cura di 4 raw city sound

costo € 8

info: 3333212667 - 3394114253

Venerdì 31 luglio

ore 21:00

R...Estate a Napoli

a cura di Alan De Luca

"Ricominciamo noi tre"

Spettacolo di cabaret e musica con Mario Albano, Ciro Coppola, Genny Ruocco

costo € 10

Info e prenotazioni 3319396264

Sabato 1 agosto

ore 21.30

R...Estate a Napoli

a cura di Alan De Luca

“ASINTOCOMICI” Risate contagiose!

Spettacolo di cabaret con Alan De Luca Michele Caputo e tanti altri comici sul palco.

Costo € 12.

Info e prenotazioni al 3319396264

www.komikamente.com

Domenica 2 agosto

ore 20:00

R...Estate a Napoli

a cura di Alan De Luca

Amedeo Colella presenta nuove Lezioni di Napoletanità con Lino D’Angio’ Alan De Luca

Costo € 10

Info e prenotazioni 3515422760

Martedì 4 agosto

ore 21.00

La chiave dell’ascensore

La storia, drammatica e crudele, di una donna tenuta sotto sequestro dal proprio marito che, con l’aiuto di un medico compiacente, infierisce su di lei sottoponendola a orrende mutilazioni

con Anna Ammirati, regia Pino Carbone

a cura di Anna Ammirati

costo € 10

info 3355236832 / annaammirati@gmail.com

Mercoledì 5 agosto

ore 21.00

La chiave dell’ascensore

La storia, drammatica e crudele, di una donna tenuta sotto sequestro dal proprio marito che, con l’aiuto di un medico compiacente, infierisce su di lei sottoponendola a orrende mutilazioni

con Anna Ammirati, regia Pino Carbone

a cura di Anna Ammirati

costo € 10

info 3355236832 / annaammirati@gmail.com

Giovedì 6 agosto

ora 21.00

Cab&Muro Comedy Lab

Spettacolo teatrale cabaret

a cura di: Francesco Burzo

Costo € 10

info 3493880662 - infocabemuro@gmail.com

Venerdì 7 agosto

ore 21.00

Femmine, bestie e mariti

Teatro di narrazione

a cura di Le Cuntastroppole

costo € 10

info 3803671591 – 3383058616

stroppole@gmail.com

da domenica 9 agosto a sabato 22 agosto

Rassegna di teatro e musica Classico Contemporaneo 7°edizione

a cura del Teatro dell'osso

costo € 13 ; on line € 10

info teatrodellosso@gmail.com

Domenica 23 agosto

dalle ore 11.30 alle ore 13.000 e dalle ore 18.00 alle ore 23.00

Madonna d’e’ Rose

Festival internazionale d’arte popolare

Il culto della madre terra, le benedizioni alle statue della maternità, la figura della donna che da sempre e per sempre incarna il senso della vita….

Ore 11,30 inagurazione mostra collettiva

ore 13.00 degustazione prodotti tipici

ore 18.00 performance di guarattelle di Bruno Leone Irene Vecchia

performance di Nigel Nembo, Angelo Picone, Margherita Romeo, Peppe Villa

letture di poesie di Vincenzo Crosio, Mimmo Grasso

ore 20.00

spettacolo in anteprima nazionale “Pulcherna Hermetica” di Marco Aspride

ore 21.00

La paranza Do Lione, I Zezi, Angelo Picone e vico Pazzariello, gli Ars Nova, la Banda Basaglia e altri

costo € 10

info 3381972152 / facebook madonna de rose napoli

Lunedì 24 agosto

ore 21.00

AmaNapoli

Spettacolo di musica classica napoletana

a cura di Radio Amore Campania

costo € 15

info 3381503167

Martedì 25 agosto

ore 21.00

AmaNapoli

Spettacolo di musica classica napoletana

a cura di Radio Amore Campania

costo € 15

info 3381503167

Mercoledì 26 agosto

dalle ore 19.00

Interrotti

Rassegna teatrale a cura di in bilico teatro e film

costo € 10 euro a spettacolo

info inbilicoteatro@libero.it 3497580858 (chiamare in orari lavorativi)

Giovedì 27 agosto

dalle ore 19.00

Interrotti

Rassegna teatrale a cura di in bilico teatro e film

costo € 10 euro a spettacolo

info inbilicoteatro@libero.it 3497580858 (chiamare in orari lavorativi)

Venerdì 28 agosto

ore 21.15

Ti ho sposato per ignoranza

scritto e diretto da Gianfranco Gallo con Antonella Prisco, Bianca Gallo, Luigi Credendino, Michele Schiano di Cola, Ursula Muscetta

costo € 15

info: 3391651761

Sabato 29 agosto

ore 21.15

Ti ho sposato per ignoranza

scritto e diretto da Gianfranco Gallo con Antonella Prisco, Bianca Gallo, Luigi Credendino, Michele Schiano di Cola, Ursula Muscetta

costo € 15

info: 3391651761

Domenica 30 agosto

ore 20.30

Le città invisibili, ispirato al testo di Italo Calvino

a cura di ARB Dance Company

direzione artistica Annamaria Di Maio

Danza in versi, testi di Fiorella Caputo

a cura di Compagnia Campania danza

direzione artistica Antonella Iannone

costo € 10 euro, ridotto 8 euro

info 33562274183 – info@arbdancecompany.it

Lunedì 31 agosto

ore 20.30

Infiniti mondi. Giordano Bruno il Nolano

drammaturgia di: M. Brancaccio/A. Gatti

a cura di TTR il Teatro di Tato Russo – MDA Produzioni

costo: 10 euro

info: 3519072781

Martedì 1 settembre

ore 20.30

Due spettacoli consecutivi:

D’intimità e refrattarietà

Quando la danza ci costringe ad essere

In my shoes

Performance di danza

Spettacolo di danza, ideazione e coreografia: Nicoletta Severino

costo € 5 per uno spettacolo,€ 8 per due spettacoli

info 3284462306

Mercoledì 2 settembre

ore 21.00

a cura di Alto Volume

Gnut & Sollo in “L’orso ‘nnammurato”

costo € 12

Info: 0817436271

Giovedì 3 settembre

ore 21.00

a cura di Alto Volume

Wu Ming 1 ed Elem in “La macchina del vento” –

costo € 12

Info: 0817436271

Venerdì 4 settembre

ore 21.00

a cura di Alto Volume

Maldestro

costo € 12

Info: 0817436271

Sabato 5 settembre

ore 21.00

a cura di Alto Volume

‘O Zulù Voce e Violino con Edo Notarloberti

costo € 10

Info: 0817436271

Domenica 6 settembre

ore 21.00

a cura di Alto Volume

Dario Sansone

costo € 12

Info: 0817436271

Lunedì 7 settembre

ore 21.00

ContamiNAzioni Sonore

Concerto 0'Rom: Carmine D'Aniello, Carmine Guarracino, Tommy De Paola, Nino Conte, Domenico Augusto, Roberto Caccavale, Antonio Esposito.

Ospiti: Daniele Sepe, Antonello Jannotta, Speaker Cenzou, Jbone, Dope One, Sonakine, Fabio Farti, o'Tre, Beatmas, Otruf, Mujeres Creando, Sing Covertura.

A cura di Associazione DROM

Costo: 10 euro

info: 3516260660

Martedì 8 settembre

ore 20.00

Tributo a Rino Zurzolo

a cura di Laura Bufano

Musicisti associati

ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria

info: lbufano980@gmail.com

Mercoledì 9 settembre

ore 21.00

Ars Nova Napoli

a cura di I Zimbra culture

costo da definire

info 3392558773

Giovedì 10 settembre

ore 19.00

Concerto di Simona Boo

a cura dell’Associazione Mecenate

costo € 12

info 3664529696

Venerdì 11 settembre

ore 19.00

Concerto di The Rivati

a cura dell’Associazione Mecenate

costo € 12

info 3664529696

Sabato 12 settembre

ore 19.00

Concerto di Francesco di Bella

a cura dell’Associazione Mecenate

costo € 12

info 3664529696

Domenica 13 settembre

ore 20.30

Rosa Chiodo in concerto

SONGSUD

Special guest Paolo Caiazzo

spettacolo che racconta in chiave personale le diverse sfumature storiche della musica napoletana dagli autori classici fino ai contemporanei

costo € 10

info 3470642800 / info@rosachiodo.it

Lunedì 14 settembre

In...Chiostro!

RASSEGNA TEATRALE DI IMPROVVISAZIONE E TEATRO RAGAZZI

Diretto da Martina Di Leva, Rossella Massari

ore 11:30

Laboratorio di improvvisazione teatrale per bambini 7-10 anni

a cura di VerniceFresca Teatro

partecipazione gratuita

ore 17:30

Io_Noi / spettacolo per bambini dai 7 agli 11 anni

a cura di Vernicefresca Teatro

costo d’ingresso 5,00 €

ore 19:30

Laboratorio di Improvvisazione teatrale per adulti (dai 18 anni in su)

a cura di Coffee Brecht

partecipazione gratuita

ore 21:00

Catch Imprò!

spettacolo di Improvvisazione teatrale

a cura di Coffee Brecht

costo € 10

info Martina Di Leva_3349648516_

coffeebrecht@gmail.com_martinadileva@yahoo.it_teatro@coffeebrecht.it

Martedì 15 settembre

In...Chiostro!

RASSEGNA TEATRALE DI IMPROVVISAZIONE E TEATRO RAGAZZI

Diretto da Martina Di Leva, Rossella Massari

ore 11:30

Laboratorio di improvvisazione teatrale per bambini 7-10 anni

a cura di VerniceFresca Teatro

partecipazione gratuita

ore 17:30

Io_Noi /spettacolo per bambini dai 7 agli 11 anni

a cura di Vernicefresca Teatro

costo d’ingresso 5,00 €

Ore 19:30

Laboratorio di Improvvisazione teatrale per adulti (dai 18 anni in su)

a cura di Coffee Brecht

partecipazione gratuita

ore 21:00

Imprò! La Sfida

spettacolo di Improvvisazione teatrale

a cura di Coffee Brecht

costo € 10

info Martina Di Leva_3349648516_

coffeebrecht@gmail.com_martinadileva@yahoo.it_teatro@coffeebrecht.it

Mercoledì 16 settembre

ore 19.30

Ilaria Graziano e Francesco Forni - Nu'Tracks

Performance artistiche che daranno vita ad un incontro tra culture sui temi della legalità, l'amore verso se stessi e la città, l'arte come linguaggio con cui esprimere le emozioni ed il proprio io

Concerti del duo “Ilaria Graziano e Francesco Forni” e di Lena A., istallazioni del “Progetto Cuore di Napoli” e proiezione del cortometraggio “La fine del mondo” del Corso di NTA dell'Accademia di Belle Arti di Napoli e un progetto di arti visive che porterà il pubblico in una visita virtuale del Convento di San Domenico Maggiore

a cura dell'Associazione culturale Nu'Tracks

costo € 13

info 3292752620 / info@nutracks.it

Giovedì 17 settembre

ore 21.00

Suonne d'Ajere

a cura di I Zimbra culture

costo da definire

info 3392558773

Venerdì 18 settembre

ore 21.00

Il tesoro di San Gennaro

a cura di I Zimbra culture

costo da definire

Info 3392558773

Sabato 19 settembre

ore 20.30

Napoli...tra cielo e mare

Un racconto musicale con riferimento alle leggende e alle storie tipiche della tradizione costituito da brani classici e popolari declinati nelle forme tipiche della musica napoletana (villanelle, fronne, canzoni sul tamburo, melodie classiche), della danza (tarantelle, tammurriate, ‘ndrezzata) e del folklore (Pulcinella, ‘o Pazzariello, ‘o ‘Ncenzaro, la Zingara)

a cura dell’Associazione Culturale “I Guarracini”

costo € 12

info 3486011041 / saltot84@gmail.com

Domenica 20 settembre

ore 18.30

R_esistenze

Mini rassegna di danza diretta da Manuela Barbato e Emma Ciachi

Performance che prevedono la convivenza delle arti e l’interazione delle diverse discipline artistiche, accompagnate da musica dal vivo

A cura di Artgarage

costo € 10 intero, € 8 ridotto under 12 anni

info 3315895957

Lunedì 21 settembre

ore 20.00

R_esistenze

Mini rassegna di danza diretta da Manuela Barbato e Emma Ciachi

Performance che prevedono la convivenza delle arti e l’interazione delle diverse discipline artistiche, accompagnate da musica dal vivo

A cura di Artgarage

costo € 10 intero, € 8 ridotto under 12 anni

info 3315895957

Martedì 22 settembre

ore 20.30

Sono io George Sand. Tre donne, una sola anima, un solo amore: Chopin

Tra musica e teatro, tre voci, tre donne, tre amiche si fondono e convergono in un unico e misteriorso personaggio: Amantine Aurore Lucile Dupin, la spregiudicata e anticonformista scrittrice francese che nascondeva la propria identità femminile con lo pseudonimo di George Sand

Con Mariella Pandolfi e Maria Grazia Ritrovato, pianoforte e arrangiamenti, Anita Pavone, voce recitante e drammaturgia.

costo € 10

info 3381319502 - 3394861524 / mg.ritrovato@libero.it – anitapavone@gmail.com

Mercoledì 23 settembre

ore 18.30 e 20.30

Magie al Chiostro – I misteri del Complesso di San Domenico Maggiore

Spettacolo di illusionismo e giochi di prestigio lungo il filo conduttore del mistero e dei segreti del Convento di San Domenico Maggiore, con prestigiatori tra i più noti del panorama della prestigiazione e vincitori di premi nazionali ed internazionali

a cura di International Brotherhood of Magicians – Ring 108

costo € 12 – ridotto € 8 – biglietti omaggio per persone in condizione di disagio e per il personale sanitario ed amministrativo impegnato nel fronteggiare la pandemia da COVID-19

info 3316916005 / info@ring108.org / www.ring108.org / www.facebook.com/Ring108 / @ring108

Giovedì 24 settembre

ore 20.30

RAIZ & RADICANTO

a cura di I Zimbra culture

costo da definire

info 3392558773



Venerdì 25 settembre

ore 21.00

Trullo

Spettacolo teatrale “di narrazione ad alto tasso comunicativo”

regia Diego Sommaripa

a cura di Diego Sommaripa

costo € 10 – ridotto € 8

info 3391364177

Sabato 26 settembre

ore 19.30

Musica in... libertà

Le più belle melodie napoletane con Ilva Primavera, musica antica con la pianista Maria Rosaria Marchi e il soprano Roberta Andalò e movimenti di danza varia con la compagnia “imperfect movement”

ingresso libero con prenotazione obbligatoria

info: 3286645829

Domenica 27 settembre

ore 19.00

Napoletane

Poesie, canzoni, macchiette

Marisa Carluccio, Michele Sibilio, Tommaso Maione e Cinzia Carluccio

a cura di Associazione culturale Rama

costo € 12.00

info marisacarluccio@libero.it - 3387222542

Lunedì 28 settembre

ore 20.30

Le cortigiane

Corti teatrali al femminile

concorso per attrici e attori terza edizione #iorestoacasa

a cura di Compagnia teatrale la corte dei sognattori

ingresso libero con prenotazione obbligatoria

info cortedeisognattori@yahoo.it

Martedì 29 settembre

ore 20.30

Voci su tela

Un connubio di musica e pittura con la collaborazione del pittore Francesco De Simone, una mostra - percorso iniziale dell'evento - che sfocerà nella musica dei Seventheaven, gruppo di ispirazione gospel, di Mauro Pandolfo, cantautore napoletano, e dei Filrouge, band mashup

a cura di Claudia Ardito

costo € 5 – bambini al di sotto dei 3 anni gratuito

info 3391727853 / claudiaardito1@gmail.com

Giovedì 1 ottobre

ore 20.30

Lo polece...

Uno spettacolo di musica e teatro che prende spunto dal repertorio favolistico campano per indagarne metafore e significati

con Salvatore Cammisa, Antonella Esposito, Vincenzo Esposito, Marcello Gelone

a cura dell’Associazione APSIS

costo € 10

info 3349217465 / apsisassociazioneculturale@gmail.com

Venerdì 2 ottobre

ore 20.30

Ballate, racconti e serenate

Luca Rossi

Concerto musica tradizionale

costo: € 10

info: 389647972 – gparillo123@gmail.com