Il piatto dell'amicizia, una serata dedicata a Magda Szabó

IL PIATTO DELL’AMICIZIA: Una giornata a Napoli per Magda Szabó



mercoledì 1 novembre 2017 | ore 18.00

Cinema Hart | via Crispi, 33 | Napoli



interventi



Antonella Cilento, scrittrice



Vera Gheno, traduttrice



István Puskás, direttore dell’Accademia d’Ungheria



Mónika Szilágyi, responsabile della casa editrice Anfora



letture



Cecilia Lupoli

Imma Villa



Contributi video



Laura Bosio, Lisa Ginzburg, Matteo Marchesini, Marta Morazzoni, Marguerite Pozzoli, Simonetta Sciandivasci, Nadia Terranova, Anna Toscano

h 20 proiezione del film La porta (2012) di Istvàn Szabò



In occasione del centenario della nascita di Magda Szabó, “la Gabriel Garcia Marquez ungherese” come fu scritto nella motivazione per candidatura al premio Nobel, l’Accademia d’Ungheria e Lalineascritta organizzano Il piatto dell’amicizia, espressione tradizionale che indica il dono libero per ospiti e viandanti.

Dopo Venezia, Bologna, Torino e Roma, anche Napoli ricorda la grande autrice ungherese con un evento organizzato dalla prima scuola di scrittura creativa nata nel Sud Italia.



Un piatto dell’amicizia lega Napoli all’Ungheria, e all’antica capitale Debrečen in cui Magda visse e di cui tanto scrisse, sin dai tempi della regina angioina Maria, che volle l’edificazione della chiesa di Donnaregina Vecchia e ospitò Petrarca.



Un legame che si è consolidato con la presenza a Napoli, durante la Seconda Guerra di un altro nome straordinario della letteratura magiara, Sándor Márai, e che si rinnova nel 2017 nel nome di Magda Szabó e, nel 2018, in occasione dei 90 anni della fondazione dell’Accademia d’Ungheria in Roma.



Magda Szabó, scrittrice, drammaturga, sceneggiatrice, poeta, ha attraversato con forza il Novecento e la drammatica storia del suo Paese: ammirata da Hermann Hesse, insignita di prestigiosi premi internazionali, scelse di restare in Ungheria nonostante la pubblicazione dei suoi libri fosse vietata durante il lungo regime comunista.



La fama mondiale della sua opera, la scrittura profonda e ironica che permea le sue pagine, l’epica abilità di condurre ampie narrazioni, rendono Magda Szabó una lettura fascinosa: i numerosi lettori che hanno amato La porta, L’altra Eszter, La ballata di Iza, ameranno Abigail, Per Elisa, Il momento (Creusaide), L’affresco, capolavori di Magda Szabó che la casa editrice Anfora ha pubblicato per la prima volta in Italia, curandone nuove traduzioni e dedicandosi a un’accurata diffusione della letteratura ungherese in Italia. La responsabile della casa editrice, Mónika Szilágyi, sarà fra gli ospiti della serata.



Una serata per celebrare anche il legame fra Szabó e tante autrici italiane sue contemporanee, da Matilde Serao a Elsa Morante, da Fausta Cialente a Dolores Prato, da Natalia Ginzburg a Lalla Romano, con interventi di scrittrici, giornaliste, critici e attrici.



In chiusura, proiezione del film La porta di István Szabó tratto dall’omonimo capolavoro di Magda Szabó.



